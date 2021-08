El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha avançat que el proper curs es mantindran les quarantenes a les escoles quan es detecti un cas positiu al grup però que estan estudiant eliminar-les progressivament als instituts, per als alumnes d'ESO, Batxillerat i cicles formatius. En un acte a Vilablareix, González Cambray ha dit que estan adaptant els protocols de gestió de casos i que aquesta mesura dependrà de l'evolució de la vacunació entre els més joves. En aquest sentit, tant el conseller com el president, Pere Aragonès, han fet una crida a incrementar la vacunació entre els majors de 12 anys. "Necessitem començar el curs escolar amb el màxim de vacunes administrades", ha dit Cambray.



Educació està acabant d'ultimar com serà l'inici del curs escolar 2021-22 i la setmana que ve comunicaran a les escoles els detalls. De moment, però, tenen clar que les aules obriran al 100% i que la presencialitat serà total. També es mantindrà l'ús de les mascaretes, tal com s'ha fet aquest darrer curs, i els grups estables de convivència. "El 13 de setembre obriran totes les escoles i instituts", ha sentenciat González Cambray.



El que podria canviar, però, són les quarantenes. Almenys, als instituts. El conseller ha explicat que es mantindran a les escoles però que estan estudiant eliminar-les progressivament a l'educació secundària. Sempre, això sí, en funció de la vacunació. "A mesura que ens aproximem a xifres més altes de vacunació i d'alumnat amb la pauta completa, s'està estudiant que no hagin de fer quarantena", ha avançat el conseller.



Amb tot, González Cambray ha recordat que la pandèmia no s'ha acabat i que cal la màxima "prudència i seguretat". També ha recordat que les decisions que ara es prenguin afectaran al primer trimestre del curs i que, en funció de l'evolució de les dades, s'hi aniran introduint els canvis que siguin necessaris.



Amb relació a l'inici de curs, el conseller ha detallat que es crearan 21 centres nous: tres instituts, dues escoles, onze instituts-escola i cinc centres –fins ara concertats- que s'integraran a la xarxa pública. També s'estan enllestint 450 obres, que permetran 38 grans ampliacions i la creació de tres nous edificis. Dos d'ells, a les comarques gironines. En concret, el nou institut de Vilablareix, que ha suposat una inversió de 6,7 MEUR i el de Caldes de Malavella, amb una inversió de més de 4 MEUR.