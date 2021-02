El nou Parlament serà el més paritari de la història, amb un 48,1% de diputades

Les eleccions d'aquest 14-F deixaran el Parlament de Catalunya més paritari de la història, tot i que no assolirà la paritat total: el 48,1% de les diputades seran dones. Quatre partits polítics tindran més dones parlamentàries que homes, que són el PP, la CUP, ERC i el PSC, i Cs tindrà un grup partidari, amb el 50% de dones. Per la seva banda, Junts es quedarà fregant la paritat, tot i que no hi arriba, i En Comú Podem no assolirà el 40%. Els darrers en la llista són la ultradreta de Vox, que només compta amb un 30% de dones a les seves llistes.

D'aquesta manera, es bat un nou rècord en la representació de dones al Parlament de Catalunya, superant el Parlament sortint, amb una representació del 43,7% de dones diputades, la xifra més alta fins llavors. Aquestes eleccions també han estat marcades pel nombre de cap de llistes dones, que era de quatre entre els principals partits: Laura Borràs (JxCat), Dolors Sabater (CUP-G), Jèssica Albiach (En Comú Podem) i Àngels Chacón (PDeCaT), qui finalment no ha aconseguit entrar al Parlament. El 2017, l'única dona que liderava una llista va ser Inés Arrimadas, al capdavant de Ciutadans.

La llei catalana d'Igualtat de Gènere considera que hi ha una representació paritària quan "la situació garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe". El Parlament camina en aquesta línia, després d'una legislatura marcada pel coneixement de casos d'agressions i assetjament sexual per part d'alguns membres dels partits, com ERC, JxCat o la CUP. El que queda per veure és si una representació més paritària vindrà acompanyada de polítiques feministes.