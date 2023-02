Un nou projecte impulsarà l'agroecologia urbana al barri de Vallbona aprofitant el soterrament ferroviari

Aprofitant el soterrament de les vies ferroviàries, el barri de Vallbona de Barcelona impulsarà un nou projecte per refer les relacions amb el sector primari, professionalitzar l'agroecologia i millorar la salut de la ciutat. L'objectiu de la iniciativa, que porta per nom Agrovallbona i s'estendrà al llarg dels propers anys, és dotar l'activitat agrícola d'un marc professional, alhora que posar sobre la taula algunes propostes de dinamització socioeconòmica, comunitària i educativa.

L'eix central del nou projecte serà la l'horta de la finca La Ponderosa, que es convertirà en el pilar central d'aquesta activitat al barri. Aquest espai es plantejarà com el centre de pràctiques dels itineraris formatius que es desenvolupin al barri, i per això es modificarà el Pla General Metropolità (MPGM) per preservar la qualificació del sòl com a no urbanitzable i d'ús agrícola.

El nou projecte millorarà la connectivitat del barri amb la resta de la ciutat, i també ho farà amb el municipi de Montacada i Reixac, amb el qual s'ha treballat fet colze a colze per tirar endavant el projecte.

Algunes de les accions que preveu la iniciativa Agrovallbona són la reubicació de la deixalleria i el casal del barri o el trasllat del camp de futbol, entre d'altres iniciatives. A mig termini també es preveu la creació d'una nova zona d'aparcaments al carrer, així com la millora dels accessos a les andanes de l'estació de Montcada-Bifurcació i la recuperació de la Granja del Ritz. En darrera instància s'abordarà la construcció moderada de nous habitatges i la generació de nous eixos de connectivitat al barri amb altres zones de Barcelona.

Respecte a la regeneració agrícola de la zona, destaca la recent aprovació del Pla de Protecció del Rec Comtal, on també es treballarà per preservar els seus entorns. Pel que fa a la mobilitat, el soterrament ferroviari que permetrà connectar els barris de Vallbona i Can Sant Joan, i la seva obertura al Besòs. Una de les actuacions més destacades és la generació d'un nou pas: el Nou Pont dels Dos Ulls.



L'horta de La Ponderosa, únic espai de cultiu agrícola a la ciutat de Barcelona. — ACN

A l'acte de presentació del projecte, que ha tingut lloc aquest dissabte al migidia, hi han participat les alcaldesses de Barcelona i Montcada i Reixac, Ada Colau i Laura Campos, respectivament. Segons Colau, durant massa temps les ciutats s'han construït desquena al camp, però "el nostre benestar depèn de l'agricultura i de la seva cura del territori", ha assegurat. També ha destacat que el projectepermetrà conservar l'horta de la Ponderosa, que és la darrera plana agrícola cultivable dins la ciutat de Barcelona.

"Quan s'acabi el projecte tindrem un barri per estrenar, un exemple del model de ciutat que estem impulsant, amb menys especulació i més vida", ha dit la cap del consistori barceloní.