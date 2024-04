Una nova associació vol promoure el català al sistema sanitari davant l'"emergència" lingüística

Promoure l'ús del català en l'àmbit de la salut: amb aquest objectiu l'Associació Metges-Salut pel Català s'ha presentat aquest dimecres a Barcelona. Algunes de les propostes són un pla d'acollida per a residents o crear una figura a cada centre que vetlli per l'aplicació de la política lingüística, una mena de síndic de la llengua catalana. L'associació vol promoure la llengua en l'àmbit de la salut i de la recerca biomèdica en els territoris de parla catalana, i "conscienciar" sobre la importància de l'ús social del català en el sistema sanitari.

"El pacient sap que quan va al metge té moltes possibilitats de parlar en castellà. Hi ha una situació de regressió i emergència", adverteix Lluís Mont, president de l'associació. "La gent no té ara la sensació d'urgència lingüística de després del franquisme", ha afegit. Entre els factors pels quals l'ús social del català ha decaigut "molt", destaca la jubilació d'una generació de professionals "que tenien el català com a primera llengua".

El responsable detalla que es va començar a gestar tot plegat davant la "sensació creixent" d'uns quants metges que s'està produint una "regressió important" de l'ús social del català en tots els àmbits i de forma "molt evident" en el sanitari. La iniciativa va començar amb un grup de WhatsApp, va mutar a un canal de Telegram que ara congrega unes 1.800 persones i ha acabat tenint forma d'associació, presentada aquest dimecres al Paranimf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Metges - Salut pel Català ha presentat un pla pilot d'acollida per a residents de fora de Catalunya, que començarà l'any que ve al Clínic de Barcelona amb la intenció que s'escali a altres hospitals de Catalunya. Altres propostes són la creació d'una figura a cada centre sanitari perquè vetlli per la política lingüística, i també grups de dinamització de la llengua al màxim nombre d'institucions sanitàries i de recerca.

La relació amb Salut

Mont ha mostrat la disposició de l'associació a col·laborar en les iniciatives que s'impulsin des del Departament de Salut, amb qui han estat en contacte en els darrers mesos. Espera que es mantingui la "sensibilitat" en aquest àmbit després de les eleccions catalanes del 12 de maig. En la presentació, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha demanat una cultura de comunicació en català dins de les organitzacions sanitàries abans d'exigir-ne el coneixement en els llocs de treball.

El president de l'Associació Metges - Salut pel Català, Lluís Mont (a l'esquerra a la imatge) amb el conseller de Salut, Manel Balcells, en la presentació de la iniciativa a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. — Laura Fíguls / ACN

En la seva intervenció a l'acte, el conseller ha admès "deixadesa del país al voltant de la llengua" en els últims anys i ha qualificat la situació del català en l'àmbit sanitari de "fatal". Tot i això, ha deixat clar que no està previst que no es parli el català en l'àmbit sanitari i ha afirmat que reivindicar el coneixement de la llengua és un tema "ideològic" i "de país", però sobretot "de salut". "Els pacients necessiten ser atesos en la seva pròpia llengua", ha remarcat.