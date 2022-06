La nova comunitat energètica del Poblenou abastirà d’energia solar a part del veïnat i a equipaments del barri

Projecte energètic pioner al Poblenou de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Agència d’Energia de Barcelona impulsa amb l’Institut Quatre Cantons, l’associació de famílies del mateix institut i l’Associació de Veïnes i Veïns del Poblenou la posada en marxa de la nova comunitat energètica d'aquest barri barceloní.

A principis de 2021 es va començar a treballar de manera conjunta i, un any després, l’Institut Quatre Cantons ja disposa a la coberta d’una instal·lació fotovoltaica de 58 kWp, que serà el pol de generació inicial a partir del qual fer créixer la comunitat. Aquesta generació, en primer terme, abastirà una part de les necessitats energètiques del mateix institut, així com d’edificis municipals del voltant, però també es compartirà energia amb veïns i veïnes de la zona que visquin a menys de 500 metres de l’institut.

Una iniciativa amb potencial

Badia: "Ens interessa molt crear la idea de la comunitat"

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament, Eloi Badia, ha celebrat la iniciativa i ha afirmat que hi ha tres comunitats energètiques d'aquest tipus en marxa, si bé la del Poblenou és la més avançada.



Segons Badia, fomentar l'autoconsum a través d'iniciatives com aquesta, en les quals el consistori fa un acompanyament, permeten fer front a l'emergència climàtica però alhora baixar en un 25% el rebut de l'electricitat de les llars, que es tradueix en un estalvi d'uns 200 euros l'any.



A banda, el regidor també ha assenyalat que les comunitats energètiques d'aquestes característiques -amb energia compartida entre diferents actors- tenen molt de potencial, ja que fa que instal·lacions que per si soles no tindrien viabilitat puguin tenir-ne. "Ens interessa molt crear la idea de la comunitat", ha dit, tot recordant que tècnicament s'hi pot involucrar qualsevol a 500 metres del punt fotovoltaic.

Segons ha explicat Badia, la comunitat energètica del Poblenou abastirà d’energia l’Institut Quatre Cantons, l’Institut Maria Espinalt, el Centre cívic Can Felipa-Oficines de Drets Socials i la Caserna del Parc de Bombers de Llevant. Pel que fa a la part privada es proposa la participació dels veïns i veïnes i les associacions dels voltants de l’institut, amb l’objectiu d’arribar a un 20% de la potència per ciutadania de l’entorn. La participació és voluntària i en aquesta primera fase del projecte no té cap cost ja que l’assumeix l’Ajuntament de Barcelona en el marc d’una prova pilot i d’un protocol de col·laboració.

Una trentena de veïns i veïnes

Per participar cal estar adscrit a la comercialitzadora municipal d’energia, Barcelona Energia i la inscripció dóna dret a beneficiar-se del 500W en autoconsum energètic, com a mínim un any. En total s’han inscrit a la iniciativa un total de 30 veïns i veïnes. Els participants poden deixar de formar part de la comunitat quan ho considerin oportú.



Charlier: Que es faci per fi és una alegria per nosaltres, potser voldríem que es fes més ràpid i fos més ambiciós"

Marike Charlier, vocal de medi ambient de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, ha explicat que ja fa un parell d'anys que va plantejar a l'Ajuntament la creació d'una comunitat energètica. "Que es faci per fi és una alegria per nosaltres, potser voldríem que es fes més ràpid i fos més ambiciós", ha indicat. En aquest sentit, ha assegurat que hi ha molt d'interès al barri i que fins i tot algunes famílies s'han hagut de quedar fora. Per això, espera que es pugui ampliar el projecte amb altres punts de generació d'energia.

Es tracta d’una primera fase del projecte, però està previst que, una vegada constituïda la comunitat, aquesta pugui créixer pel que fa a generació i al nombre de participants, tant de la part pública com de la part privada. El desenvolupament i evolució del projecte permetrà concretar les condicions de participació en les següents fases.

Ochoa: "Reverteix en un estalvi energètic i això permet tenir recursos per destinar a usos educatius"

César Ochoa, representant de l'institut al grup de treball de la comunitat energètica del Poblenou, ha apuntat que el centre educatiu es va implicar des d'un inici i ha treballat per fer possible la instal·lació de les plaques. "Reverteix en un estalvi energètic i això permet tenir recursos per destinar a usos educatius", ha afegit. A més, ha destacat positivament que el projecte d'una comunitat també ofereix una vessant didàctica, ja que s'envia als estudiants un missatge per fer front a l'emergència climàtica.



Altres comunitats energètiques a la ciutat

A la ciutat existeixen altres models de comunitats energètiques en les que l’Ajuntament de Barcelona participa de forma indirecta com la de Can Batlló, promoguda per les entitats socials. En aquest sentit, l’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb BATeC (projecte d'intercooperació socioeconòmica d’entitats cooperatives i associatives) per desenvolupar aquesta comunitat energètica en el àmbit La Bordeta que ha de permetre generar un model amb possibilitats de replicabilitat per altres iniciatives que puguin sorgir a la ciutat.

També s’està desenvolupant el projectes de la comunitat Can Girapells a Horta-Guinardó, promogut pel SomEnergia. En aquest cas, l’Ajuntament també participarà cedint la coberta del Casal de Joves Girapell, realitzant el projecte executiu de la instal·lació de generació i participant com un membre en la comunitat energètica.



Amb la posada en marxa d’aquesta Comunitat Energètica del Poblenou i donant suport altres iniciatives que van sorgint en la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona reforça la promoció d’actuacions per tal de reduir el consum d’energia i potenciar la generació energètica per autoconsum. Les mesures més significatives son promoure instal·lacions d’autoconsum als edificis residencials a través de la nova iniciativa Moment Solar i l’autoconsum compartit a partir de pèrgoles solars situades a l’espai públic.

Amb totes aquestes intervencions, es treballa amb la finalitat d’augmentar l’ús de l’electricitat produïda a partir d’energies renovables per tal de reduir l’ús de tecnologies que emeten CO2, la solució més eficient i rendible per aconseguir la neutralitat de carboni que vol aconseguir la Unió Europa.



Des de l’Ajuntament de Barcelona s’aposta per una transició energètica justa per transitar cap a un ús racional de l’energia, basat en l’estalvi i l’eficiència energètica. Es tracta d’un aposta decidida per la generació renovable a la ciutat, aprofitant qualsevol oportunitat per generar energia a partir de l’aprofitament dels recursos existents per ser renovables i neutres en carboni el 2050.