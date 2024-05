Una nova plataforma veïnal vol "posar fre al turisme massiu" a Girona

Veïns i entitats de la ciutat de Girona s'han unit per "posar fre al turisme massiu": es mostren "preocupats" per les conseqüències negatives que "la massificació" i la "gentrificació" tenen a la ciutat, com ara l'augment del cost de la vida o dels preus de l'habitatge. La Plataforma pel decreixement turístic Girona ha fet públic aquest dijous un manifest que busca sumar adhesions i pressionar les administracions perquè adoptin mesures urgents. "Com a territori, estem al límit. Com a ciutadanes, no podem més", diuen.

L'organització subratlla que "es va tard" i que ja no n'hi ha prou amb limitar els preus del lloguer o fixar un topall municipal al nombre de pisos turístics, sinó que la solució passa per adoptar mesures concretes que "reverteixin" l'impacte de la massificació i redueixin l'oferta turística: "El monocultiu turístic, que ha servit per al negoci d'uns pocs, ha estat una sentència de mort per als barris i les persones que els habiten".

Així, proposa potenciar altres sectors econòmics que aportin un valor afegit a la ciutat i la seva gent. Entre les principals mesures "urgents" que planteja hi ha fer inspeccions per detectar allotjaments il·legals o un cens d'expatriats. Alerta que l'increment sense limitacions del turisme ha creat "zones-gueto elitistes" que expulsen els veïns, que no poden fer front a l'augment del cost de la vida, i que Girona s'ha convertit en una "ciutat-aparador"

Tot plegat ho atribueix no només a l'increment de visitants, sinó també al fenomen "en massa" dels expatriats, anomenats expats, persones d'origen estranger que s'estableixen en una altra població. Un dels portaveus de la plataforma, Jordi Mateu, ha remarcat que són persones amb una capacitat econòmica molt alta, però "alienes" al teixit social i associatiu del barri on viuen.

La plataforma també exposa que hi ha barris sencers (i no només el Barri Vell) on molts habitatges han passat a mans de capital estranger. També alguns on la implantació de comerços "fet per i per al turisme" ha fet tancar establiments locals. Posa com a exemple la conversió de Girona en una mena de capital ciclista i sostenen que no és només "un problema de mobilitat".

Davant el turisme massiu que encareix el cost de la vida, ens expulsa, devora recursos i contribueix a l’#EmergènciaClimàtica, i governs que no hi posen fre, hem decidit lluitar!✊



Per una Girona viva de barris, persones i comerç local#GironaTéUnLímit



Adhereix-te MANIFEST👇 pic.twitter.com/62mC0XcwI2 — Plataforma Decreixement Turístic Girona (@MenysTurismeGi) May 16, 2024

El ciclisme, al punt de mira

En aquest sentit, diverses botigues de ciclisme de la ciutat de Girona han patit atacs vandàlics durant les darreres setmanes, assenyalats per l'augment d'expats i visitants. L'alcalde Lluc Salellas ha lamentat les bretolades i ha anunciat un pla d'acció per trobar "l'equilibri" entre aquests negocis i la ciutat. A més de gestionar els fluxos de ciclistes també abraçarà àmbits com la llengua, la mobilitat o l'habitatge. La plataforma ho celebra, però creuen que es va tard.

La nova plataforma ni condemna ni reivindica els actes vandàlics d'aquest mes a diversos establiments turístics. Sosté que, en comptes de criminalitzar-los, els responsables polítics haurien d'atacar el problema d'arrel i veure que és conseqüència directa del "malestar" que provoca "la gentrificació". També ha lamentat que l'antic teatre Odeon s'acabi convertint en un espai ciclista.



Les mesures del consistori

Precisament, aquest dijous hem conegut algunes mesures que l'Ajuntament de Girona per buscar l'equilibri amb els veïns, com no permetre grups de més de 25 turistes a les visites guiades. En una entrevista a Girona FM, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, també ha assenyalat que es prohibiran els megàfons, altaveus o qualsevol aparell que es faci servir per amplificar la veu del guia.