Oasis torna als escenaris amb una gira al Regne Unit i Irlanda l'estiu que ve

Els fans de la mítica banda britànica Oasis estan de celebració. Els germans Noel i Liam Gallagher tornen als escenaris 15 anys després de la seva separació coincidint amb el 30è aniversari de la publicació del disc (What's the story) Morning glory?. I ho faran amb un gira pel Regne Unit i Irlanda l'estiu que ve.

Seran 14 concerts, del 4 de juliol al 17 d'agost. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte. Les actuacions seran a Cardiff (3 i 5 de juliol), Manchester (11, 12, 19 i 20 de juliol) Londres (25 i 26 de juliol i 2 i 3 d'agost), Edimburg (8 i 9 d'agost) i Dublín (16 i 17 d'agost). Ho han anunciat a través de les xarxes socials.



“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

De moment no s'ha anunicat cap data internacional més enllà dels 14 concerts que oferiran al Regne Unit i Irlanda, on es podran escoltar temes tan mítics de la banda com Wonderwall o Don't look back in anger. No es descarta una gira mundial. Tampoc se sap quins seran els músics que acompanyaran els germans Gallagher en el seu retorn.

El retorn de la banda britànica

Els rumors es van començar a estendre aquest cap de setmana quan el guitarrista i principal compositor del grup, Noel Gallagher, i el seu germà, el cantant Liam Gallagher van compartir un mateix post a Instagram. Era una publicació simple però amb un missatge clar: "27-08-24", i una hora "8:00 AM". El missatge final era l'esperat: el retorn de la banda britànica.

Oasis es va separar l'estiu del 2009 per la mala relació entre els dos germans. No se sap si Liam i Noel Gallagher s'han reconciliat o han pactat una treva, però en qualsevol cas, tornaran a estar junts damunt d'un escenari per interpretar alguns dels temes més mítics de la banda, com Wonderwall o Don't look back in anger.