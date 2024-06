Òmnium crea una sindicatura per "fiscalitzar" l'aplicació de l'amnistia 

Òmnium Cultural ha anunciat la creació d'una sindicatura que servirà per "fiscalitzar" l'aplicació de la llei d'amnistia "causa per causa i jutjat per jutjat". Així ho ha explicat el president de l'entitat, Xavier Antich, que ha garantit que Òmnium vetllarà perquè l'amnistia s'apliqui a "absolutament tothom" i detectar totes les traves judicials que els jutges previsiblement posaran a l'hora d'aplicar la llei.

En aquest sentit, en un acte al pati del Palau Robert, que ha reunit representants de grups de represaliats i d'advocats, Antich ha denunciat "l'intent de boicot d'un grupuscle de la judicatura" que creu que promourà "trampes, subterfugis, argúcies i demores" en l'aplicació de la llei. Davant aquesta situació ha dit que la sindicatura és "necessària". L'eina servirà, també, perquè totes les defenses i els represaliats es puguin coordinar les diferents estratègies.

L'equip jurídic d'Òmnium durà a terme el monitoratge de les tendències de l'aplicació de la llei.

A través de la Sindicatura per l'Amnistia, l'equip jurídic d'Òmnium durà a terme el monitoratge de les tendències de l'aplicació de la llei. I ho farà mitjançant els contactes amb les persones represaliades, les seves defenses i els grups de suport, "amb la finalitat de recollir la màxima informació, tant quantitativa com qualitativa, de l'evolució de l'aplicació de la llei i, així, generar una plataforma de denúncia pública per tal que s'apliqui correctament a les més de 1.600 persones que s'hi poden acollir". Malgrat les xifres d'Òmnium, el Govern espanyol calcula que se'n podran beneficiar unes 400 persones.

L'advocada Laia Serra ha subratllat que la llei "genera una oportunitat, però també un repte jurídic important", ja que no n'hi ha precedents a l'Estat i segur que es generaran discussions i dubtes interpretatius. "Caldrà estratègia, compartir recursos, trobar escletxes...", ha destacat, per la qual cosa creu que la sindicatura pot jugar un paper clau perquè l'aplicació arribi a bon port i desplegui tots els seus efectes jurídics.

Antich també ha celebrat que s'hagi aprovat la llei d'amnistia definitivament però també ha recordat que el conflicte polític no estarà "resolt" fins que es garanteixi el dret a l'autodeterminació. A més, també ha subratllat que "la màquina repressora continua en marxa" i ha posat d'exemple "l'aberració democràtica" que creu que representa la causa de Tsunami Democràtic.