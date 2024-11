Òmnium i l'ANC impulsen un concert solidari el 22 de novembre per a restaurar projectes culturals del País Valencià

Sota el lema Catalunya amb el País Valencià, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han presentat aquest dimarts una nova iniciativa solidària per pal·liar els efectes de la DANA i per a la reconstrucció de projectes culturals i educatius valencians. El macro concert se celebrarà el proper 22 de novembre a l'avinguda de Maria Cristina de Barcelona i comptarà amb una quinzena d'artistes de diverses generacions i estils.

En la roda de premsa davant les quatre columnes de Puig i Cadafalch de Montjuïc, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha explicat que han arrencat la iniciativa "amb el mateix esperit" que ha transmès la societat civil organitzada. "Sabem que la cultura i els espais col·lectius de trobada poden ser espais de reivindicació i solidaritat", ha dit, i, per aquest motiu, tots els beneficis es destinaran a revertir els efectes de la catàstrofe i la "pèssima gestió" que se'n va fer.



Impulsem un gran concert solidari de país per recaptar fons per la reconstrucció d’espais educatius i culturals vinculars amb la llengua i la cultura al País Valencià!



Seguiu les xarxes de @concertdepais per saber totes les novetats! https://t.co/dN0xx5KO3d — Òmnium Cultural (@omnium) November 12, 2024

Malgrat que encara no s'ha revelat el cartell complet, la directora del Canet Rock, Gemma Recoder, ha anunciat una desena de noms que ja han confirmat la seva assistència: Lluís Llach, la Companyia Elèctrica Dharma, Sopa de Cabra, Oques Grasses, Buhos, Els Catarres, 31 FAM, Figa Flawas, Julieta i els valencians La Fúmiga i Borja Penalba. L'obertura de portes serà a les 18:30h i les actuacions arrencaran a les 20h. La resta d'artistes es publicaran a través de les xarxes socials (@concertdepais).

"El compromís del món artístic és molt transversal. En situacions així, podem oferir música i cuidar l'ànima de la gent. La cultura és allò que ens manté dempeus i ens agermana", ha asseverat Recoder. Les entrades ja estan disponibles a la web de la iniciativa i el preu és d'un mínim de 25 euros. En cas de no poder assistir-hi, però voler fer una contribució econòmica de totes maneres, es pot fer un donatiu a la fila zero.



Gran suport d'una cinquantena d'entitats civils

Per la seva banda, el president de l'ANC, Lluís Llach, ha expressat el seu agraïment a tots els voluntaris que han ajudat en la setantena de municipis de l'anomenada zona zero del País Valencià. "Us convoquem al concert, com més gent assisteixi, més diners podrem enviar. Prometem oferir-vos un gran concert d'artistes que volen alçar la veu per dir als valencians que no estan sols", ha afegit. En aquest sentit, Llach ha senyalat que una cinquantena d'entitats de la societat civil s'han adherit a la iniciativa, entre les quals destaquen l'AMI, el Consell de la República, el CIEMEN, CDR, la Intersindical, el Futbol Club Barcelona i diversos festivals dels Països Catalans.



Llach ha estat molt crític amb la gestió política del Govern valencià i del president Mazón, exigint el blindatge "dels drets fonamentals de la gent". "No tenen excusa per no haver fet bé la seva feina. No poden amagar el cap sota l'ala", ha lamentat.

Amb la mateixa tònica, el compositor valencià Borja Penalba ha dit que "no hi ha prou paraules d'agraïment per a les mostres de suport" que han rebut "des del primer dia", en paral·lel a la "gestió delictiva i el sentiment de desprotecció gegant". "Si no fos per la gent de la societat civil i per iniciatives com aquestes, que nosaltres no tenim força per arrencar a les nostres ciutats, podrem tirar endavant i no només fer front als danys materials i a les morts, sinó també a la devallada psicològica que ve per endavant", ha conclòs.