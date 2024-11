Bromera, Sembra Llibres i Camacuc, tres projectes culturals emblemàtics impactats per la DANA a València

El pas de la devastadora DANA pel País Valencià ha deixat més de dos centenars de morts i prop d'un centenar de desapareguts. Les prioritats ara són buscar els cossos i reconstruir les localitats més afectades. Però després de l'emergència caldrà refer també el teixit associatiu, cultural i educatiu, i ja han aparegut iniciatives com la campanya Amunt País Valencià! de la Federació Llull. I és que en les darreres hores hem conegut que com han patit la tragèdia projectes editorials emblemàtics de València com Bromera, Sembra Llibres i Camacuc.

El Grup Bromera (Animallibres i Més Llibres) ja ha detallat aquest dimecres que preveu haver perdut uns 325.000 exemplars que tenia als magatzems de la distribuïdora GEA Llibres, a Riba-roja de Túria. Són dades provisionals d'aquest projecte amb més de 35 anys de trajectòria, per bé que possiblement se'n podran salvar pocs o cap, han apuntat a ACN. En un comunicat, però, detallen que en tenir el seu fons en altres magatzems, la seva activitat "podrà continuar amb certa normalitat".

Bromera ha assegurat que faran tot el possible per recuperar-se de la situació i han celebrat que una part important de l'equip ja treballant a l'editorial per a continuar fent allò que saben: llibres. "També tractarem de donar suport al sector i a la societat en totes aquelles accions solidàries en les quals puguem participar. Com per exemple, l'activació d'una Fila 0 als Premis Literaris Ciutat d'Alzira que esperem poder celebrar al desembre", han afegit, reivindicant que la població aposti per la lectura.

Gràcies per totes les mostres de suport que estem rebent. Ens pregunteu com podeu ajudar-nos, i no se’ns ocorre una altra manera que: llegint. En temps com els que vivim, la lectura serveix per a imaginar futurs millors, però no ens oblidem que també dona treball a molta gent. — Bromera (@bromera) November 6, 2024

Per la seva part, Sembra Llibres també va explicar aquest dimarts a través de X que havien perdut milers d'exemplars a GEA Llibres. "Aquests dies no hem pogut dir-vos res. Són temps molt durs per a tothom. Segons van apuntar, la nau de la seva distribuïdora al País Valencià es va inundar. "Ara mateix, com tantíssima gent, estem centrats a ajudar a les zones devastades", van afegir. En paral·lel, el projecte està intentant reactivar l'activitat de la cooperativa, per bé que és "molt difícil".

De fet, han hagut d'ajornar la festa del desè aniversari de la iniciativa "per això i com a mostra de respecte i condol a totes les víctimes". Sembra Llibres ha mostrat la solidaritat amb els afectats directes, així com amb la resta d'editorials, llibreries i teixit cultural i popular valencià "arrasat per la catàstrofe". "Si voleu ajudar-nos, sembreu llibres. Que la tragèdia i les negligències institucionals no aturen la nostra cultura", afegeixen.

Els darrers dies també hem conegut que Edicions Camacuc no ha pogut enviar el darrer número de la revista que tenia enllestit per l'afectació de la DANA. "Estan sent uns dies molt tristos, estem bé, però la nostra casa amb tota la història i la vida de Camacuc, ha desaparegut baix el fang", van piular a X, assegurant que tornaran i agraint l'estima. Aquells que vulguin "contribuir amb diners a la recuperació de Camacuc" els proposen buscar xiquets i xiquetes i fer subscripcions: "El nostre objectiu és i serà fomentar la lectura entre les i els menuts".

"Dels quaranta anys de Camacuc no queda res. És un desastre", ha arribat a declarar al 3/24 el director de l'editorial, Joan Escrivà, sobre les pèrdues incalculables que han tingut pels efectes dels aiguats. "L'únic que queda de Camacuc és la furgoneta", va afegir al portal VilaWeb sobre la destrossa a la redacció de la revista. Altres projectes com la llibreria La Moixeranga de Paiporta també ho ha perdut tot i demanen ajuda.



'Amunt País Valencià!'

Publicacions com Camacuc veuran com la solidaritat també arriba per part de la iniciativa Amunt País Valencià! de la Federació Llull, conformada per Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear, que fa una crida a la ciutadania dels Països Catalans a solidaritzar-se amb les zones afectades per la catàstrofe natural. La campanya vol ajudar a reconstruir espais culturals i educatius, així com iniciatives vinculades amb la llengua i la cultura.