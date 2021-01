La pandèmia continua accelerant-se a Catalunya i les UCI segueixen omplint-se

L'ocupació de les unitats de cures intensives va a més a Catalunya i, segons les darreres dades del Departament de Salut, ja hi ha 525 persones amb coronavirus, 16 més que divendres i el nivell més alt des del 20 de novembre. La majoria de dades epidemiològiques -risc de rebrot, taxa Rt o incidència de casos per 100.000 habitants- tornen a empitjorar i l'única que millora lleugerament és l'ocupació als hospitals -no a les UCI- que cau lleugerament per segon dia consecutiu. Ara hi ha 2.497 malalts Covid ingressats, 35 menys que en l'anterior balanç. El risc de rebrot se situa en 777 punts, 35 més que ahir, una xifra que no s'assolia des de finals d'octubre, durant el pic de la segona onada. La velocitat de propagació de l'epidèmia o taxa Rt passa d'1,35 a 1,38, de manera que l'expansió de la pandèmia s'accelera, perquè cada 100 positius contagien 138 persones més.



Paral·lelament, la incidència de casos a 14 dies per 100.000 habitants també s'intensifica i arriba a 588, quan en l'anterior informe era de 572. Paral·lelament, les darreres 24 hores s'han comunicat 4.526 casos. Aquesta setmana algunes jornades s'han superat els 5.000 positius diaris, un fet que no succeïa des de finals d'octubre i principis de novembre, quan s'estava al pic de la segona onada. Segons diversos experts, el pic de positius de la tercera onada s'hauria d'assolir la propera setmana.



També s'han comunicat 64 noves morts, de manera que el total a Catalunya des de l'esclat de la pandèmia ja és de 17.931. Sí que es manté el ritme sostingut de la vacunació, amb 137.780 persones que ja han rebut la primera dosi, més de 13.000 per damunt de divendres.



A més a més, el Departament de Salut ha detectat un segon cas de la soca britànica del coronavirus a Catalunya. Es tracta d'una persona de les Terres de l'Ebre que havia viatjat recentment a Londres. El positiu de Covid-19 ja es troba en aïllament i no ha de requerir hospitalització. El primer cas de la variant britànica del coronavirus a Catalunya es va confirmar el 7 de gener.