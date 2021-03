La pandèmia no atura el moviment feminista i milers de dones es mobilitzen a Catalunya aquest 8-M

Tot i les limitacions provocades per les restriccions vinculades a la pandèmia de Covid-19, milers de dones s'estan mobilitzant arreu de Catalunya aquest 8-M. Més enllà d'alguns talls viaris a primera hora, durant el matí també s'han fet manifestacions a diverses ciutats, a banda d'actes institucions en commemoració del Dia Internacional de les Dones. A Girona, per exemple, al voltant de 500 estudiants s'han mobilitzat al matí per reivindicar els drets de les dones i fer palès que el masclisme continua vigent a la societat. La manifestació, que ha sortit i acabat a la plaça del Vi, també ha volgut criticar els "protocols" que encara discriminen les dones, posant com a exemple el cas de la investigadora de la UdG que va denunciar discriminació laboral.

A Reus unes 200 persones s'han concentrat al migdia a la plaça del Mercadal, on s'hi ha llegit un manifest subscrit per la Plataforma 8M de Reus, que engloba diversos col·lectius locals. Prèviament una trentena de manifestants han recorregut des de primera hora del matí els centres residencials de la ciutat on han fet lectura de textos reivindicatius. A la residència de gent gran Ítaca Fortuny, que va haver de ser intervinguda per un brot de coronavirus, s'ha vingut un moment emotiu amb la sortida d'algunes residents, que han aplaudit l'acció de les manifestants.



Els carrers de Vic s'han omplert aquest dilluns de clams feministes per denunciar que la pandèmia ha agreujat encara més les desigualtats. El tret de sortida ha estat un esmorzar popular i seguidament, a la plaça de la Catedral, el Comitè 8-M Osona-Lluçanès ha iniciat una cercavila. La primera parada ha estat una actuació teatralitzada per visualitzar els "impactes" de la Covid-19 en la dona i les diferents etapes de la vida, com ara les càrregues familiars i la cura de persones grans. Unes 150 persones han assistit a l'acte que ha durat uns deu minuts i després han continuat per la ciutat per seguir amb la cercavila reivindicativa. "Visca la lluita feminista" són alguns dels clams que s'han sentit durant el recorregut. També s'ha fet una concentració davant l'Ajuntament per denunciar que la brigada municipal ha desmuntat l'hort comunitari que es va fer ahir al barri del Remei.

A Tarragona, en canvi, la Plataforma 8M del Camp de Tarragona ha suspès l'acte que tenia previst per aquest dilluns. El col·lectiu havia de fer una performance a la plaça Corsini però l'han desconvocada després que els Mossos d'Esquadra hagin identificat disset dels seus integrants. Segons el cos la raó és que investiguen l'origen d'unes pintades a la seu de VOX a Tarragona que s'haurien fet durant el matí.

Talls viaris a Barcelona i la UAB

Prèviament, al voltant d'un centenar de dones ha tallat l'avinguda Meridiana de Barcelona a l’altura de la Sagrera al voltant de les 7h del matí, el que ha generat llargues cues de vehicles. Al voltant de les 8h l'acció -que ha consistit en l'ocupació d'un pas de vianants a l'avinguda- s'ha aixecat i la mobilització s'ha traslladat fins a la plaça Eivissa, al barri d'Horta, a través del passeig Maragall.



Al campus de la UAB prop d'un centenar de persones s'han concentrat en suport a la vaga feminista. Les concentrades han passat la nit al centre universitari, i a primera hora s'han mobilitzat per barrar els accessos utilitzant els contenidors que hi ha repartits per les facultats. D'aquesta manera, han tallat els carrers d'accés per a vianants a l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) o l'entrada des de l'autopista AP-7 a través de l'Eix Central, on de manera preventiva s'hi han desplegat diverses unitats dels Mossos d'Esquadra davant d'un eventual intent de tall de l'autopista.



La mobilització la convoca el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i compta amb la participació de la Coordinadora d'Assemblees de Facultats (CAF). El conjunt d'accions han arrencat a les 7.00 h a la plaça Cívica, on s'ha llegit un manifest. "L'objectiu és trencar la normalitat per denunciar el sistema capitalista i patriarcal", assenyala Cristina Cambó, portaveu del SEPC a la UAB. L'acció a la universitat busca reclamar que els plans docents incloguin l'òptica feminista, treballant la tasca de prevenció d'agressions masclistes i "defensar la vida".