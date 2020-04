La pandèmia situa l'Estat espanyol davant la seva dependència al totxo, la platja i el motor

"Hem perdut el control del nostre teixit productiu i ens hem incorporat a cadenes globals de valor que aprofiten en altres territoris el que genera la nostra economia", sosté Juan Torres López, catedràtic d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de Sevilla, que advoca per "replantejar els circuits de producció i distribució" per a "fer que pivotin sobre els nostres propis recursos" i per "fomentar un tipus de consum més vinculat al territori" com a idees-força sobre el sistema econòmic espanyol, el qual, com la pràctica totalitat dels occidentals i/o occidentalitzats, afronta una aturada la realitat i les conseqüències de la qual, tan incertes com previsiblement dures, se situen entre un passat imperfecte que acaba amb la globalització i el capitalisme ultraliberal que la va alimentar en estat agònic i un futur, senzillament, indefinit.



L'anotació de Torres, partidari de reorientar el sistema productiu espanyol per a potenciar camps com els vinculats amb la transició enològica, el desenvolupament de l'anomenat "quart sector", el dels serveis personals i les cures, i també el primari per a ajustar les actuals dependències d'uns altres com el turisme, la construcció i la indústria del motor, amenaçats per les restriccions de la mobilitat i per una incertesa que ha deixat en l'aire les decisions de consum dels ciutadans, resulta paradigmàtica dels quals ofereixen els experts en economia consultats per Público per analitzar el present i les possibilitats de futur del país.



La foto de l'economia espanyola en plena pandèmia és la d'un país capaç de batre quatre anys consecutius el seu rècord de PIB amb creixements del 2% al 3% al mateix temps que, després d'una dècada amb més de tres milions d'aturats i una altra sense recuperar el nivell d'ocupació previ, es revela incapaç de resoldre problemes de tal calat com perquè milers de famílies necessitin ajuda per a poder menjar ( ) quan la màquina s'atura a o perquè en menys d'un mes es volatilitzin un milió d'ocupacions i altres cinc quedin en l'aire refugiats en figures com els ERTEs i el cessament d'activitat.



En això té alguna cosa a veure una estructura productiva en la qual, segons les dades del Banc d'Espanya, la indústria manté el mateix pes (al voltant del 20% del PIB) que fa seixanta anys, en el qual la construcció torna al 8% després dels dolorosos alts i baixos de l'inici d'aquest segle i en el qual els serveis i l'Administració s'han repartit l'espai que deixava el declivi d'una agricultura cada vegada més industrialitzada i una ramaderia que mira a l'exterior.



Dins d'aquest quadre, dos subsectors amb una clara dependència de l'exterior aporten juntament amb la construcció, que genera un moviment anual de 96.000 milions i té un pes del 8% en el PIB, el gruix de la producció: el turisme, que amb 176.000 milions ha arribat en els últims anys a suposar la sisena part del volum de negoci del país (14,6%), i un ram de l'automòbil, que, com a segon major fabricant del planeta (sense marques pròpies i en plena transició cap al cotxe elèctric, mou la meitat de l'activitat industrial local amb una aportació de més de 100.000 milions ( ) que equival a la desena part del PIB.



Les dades de la balança comercial ( ) que elabora l'INE (Institut Nacional d'Estadística) atribueixen al turisme d'origen estranger una mica més d'un terç d'aquest negoci, amb 60.000 milions d'euros anuals, mentre uns altres 20.000 viatgen en direcció oposada, en un balanç que, fins a pandèmia, situava a aquest sector com el de major aportació en aquest camp, en el qual el saldo del conjunt del sistema era de 25.000.



De l'eventual tancament de les rutes d'arribada dels estrangers i de sortida dels turistes locals per les restriccions de la mobilitat depèn, en bona part, que la balança comercial espanyola passi, o no, a ser deficitària.



Mentrestant, les dades del saldo comercial, que mesura les compres i vendes de productes amb altres països sense incloure el consum de serveis, posen sobre la taula altres reptes de gran calibre, perceptibles a simple vista: és sostenible una factura energètica de més de 20.000 milions mentre continua adormit el potencial renovable d'Espanya? potser no apunten a un infradesenvolupament industrial els dèficits de més de 12.000 en matèria primera i maquinària i de 8.000 en articles llestos per consumir? Qui s'emporta el negoci d'una indústria automobilística que mou més de 100.000 però només deixa 6.000 després d'exportar el 80% de la producció?



Un grup d'experts com Torres, els economistes Eduardo Garzón i Adrian Jofre, economista i soci-director de la consultora beBartlet; el president del Consell General d'Economistes (CGE), Valentín Pich, i Luis Aribayos, responsable d'Economia i Transformació Digital de Cepyme, han realitzat les seves aportacions per analitzar la situació i les perspectives del sistema productiu espanyol a través d'un DAFO, una eina de diagnòstic amb la qual, com indiquen el seu acrònim, tracta d'explorar les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats dels engranatges fabrils.

Febleses: la dependència del turisme, el deute i el dissens

"El principal desavantatge de l'economia espanyola és que sempre ha estat molt bolcada en el turisme, i amb les restriccions de la mobilitat per a temes d'oci a escala internacional això significa que es perdran uns ingressos clau per a molts territoris", assenyala Garzón, que considera que el probable major consum interior de turisme per aquestes mateixes limitacions per viatjar no compensarà les pèrdues a curt termini. "A més, la recessió impedirà a molta gent moure's", afegeix.



Tots els analistes coincideixen en aquest aspecte. "Costarà una mica arrencar amb aquesta dependència del turisme", concedeix Pich, que afegeix com a factors que juguen en contra d'aquesta recuperació "la por de la gent al contagi", que pot reduir més encara els desplaçaments.



Aribayos preveu "un impacte transversal i de gran importància" en tota l'economia els efectes de la qual seran molt diferents per sectors i territoris. "Hi haurà territoris greument afectats pel pes del sector turístic com pot ser els arxipèlags, i uns altres, en canvi, per la presència del sector industrial i/o agrícola", assenyala



En aquest sentit, pronostica com "hi haurà sectors que en el supòsit d'una recuperació en forma de ‘V’ podrien recuperar la demanda perduda en poc temps mentre que uns altres per desgràcia veuran com el seu deteriorament, per les pèrdues sofertes, són en gran part definitives". Entre els primers apunta els consums ajornats, com les adquisicions d'electrodomèstics, equips informàtics o vehicles o la reforma d'habitatges, mentre els segons inclouen uns altres com l'hostaleria i l'oci, el tèxtil i la moda i els serveis personals com els de fisioterapeutes i perruqueries, per als quals aquestes setmanes estan transcorrent, en termes de negoci, debades.



Jofre, per part seva, coincideix amb Aribayos a assenyalar els elevats nivells de deute públic com un hàndicap. "El món està sobreendeutat, i la UE i Espanya especialment, i aquests nivells, que ja són molt alts, sistèmics, s'agreujaran perquè d'aquesta només se surt amb més deute".



L'economista assenyala com una altra dels desavantatges d'Espanya per encarar la sortida de la crisi "el fet que no estem habituats a tancar acords, com s'ha vist després de les eleccions dels últims anys, i això és un problema en una situació com l'actual". Pich es pronuncia en una línia similar. "Ens estem jugant molt i cal anar amb compte amb les batalles polítiques", assenyala, mentre advoca per "la necessitat d'encaixar l'estructura federal del país. Estem veient com constantment hi ha tensions entre el Govern central i els territoris".

Amenaces: les incerteses d'un nou ordre

Algunes de les incerteses que envolten la sortida de l'aturada econòmica se situen, òbviament al costat de la pròpia durada d'aquest, entre les principals amenaces per al sistema productiu espanyol.



"la Xina està ocupant el buit que deixa els EUA per convertir-se en el gran proveïdor de béns del planeta, i això pot portar a un hiperlideratge en lloc de crear més pols", assenyala Jofre, que veu un altre risc per a la recuperació en "les condicions que la UE, el BCE i l'FMI puguin posar per a distribuir els fons que mobilitzaran i les contraprestacions que poden demanar als països que els rebin".



L'economista apunta unes altres dues eventuals amenaces d'àmbit més local, com la deterioració que pot provocar en la independència dels mitjans de comunicació la major influència de les altres fonts d'ingressos per la major feblesa dels seus models de negoci davant l'enfonsament de la publicitat per l'aturada de l'activitat i, també, els riscos que comporta el maneig posterior de les dades que està emmagatzemant i tractant el Govern espanyol amb el seguiment de les ubicacions dels mòbils.

Fortaleses: un país amb energies

"Espanya té un gran potencial per produir energia de fonts renovables: eòlica, solar, hidràulica, marítima, de molts tipus", apunta Eduardo Garzón com una de les fortaleses del país que identifica com "una avantatge per invertir i crear ocupació" i exportar aquesta producció.



Mentrestant, Arabayos i Pich coincideixen a destacar la capacitat d'adaptació del teixit productiu, com va demostrar amb la sortida als mercats exteriors després del ‘crash’ de 2008 . "L'exportació va augmentar fins a suposar el 35% del PIB, i ho va fer perquè les empreses es van obrir en veure que aquí no havia mercat", assenyala el primer.



"Hem estat creixent el doble que la mitjana europea, i això ha passat perquè l'espanyola és una societat molt disposada al canvi, molt més que la d'altres països europeus, i, per molt que es digui, molt disciplinada", apunta Pich.



Jofre, per part seva, ressalta que també han canviat els plantejaments de la gran empresa després de l'aprenentatge iniciat en l'anterior crisi. "L'actitud de bona part de les empreses és molt diferent de la de 2008. S'han adonat que no sols produeixen, proveeixen i paguen impostos sinó que també formen part de la societat civil", assenyala.

Oportunitats: les cures, la indústria i el coneixement

Els analistes coincideixen a mirar al quart sector, el de les cures personals, i a la indústria, com les palanques principals de l'economia espanyola després de la pandèmia del coronavirus.



"Estan a la vista les necessitats que presenta a Espanya un camp com el de les cures, que està molt poc explorat", assenyala Garzón, partidari d'invertir i desenvolupar aquesta faceta de l'economia, en la qual, a conseqüència dels avanços en dependència, i malgrat les seves llacunes, "tenim molt més avançat que altres països de la nostra àrea".



Torres López, que coincideix amb Garzón a advocar per "muntar en condicions el quart pilar de l'estat de benestar, les cures", posa també l'accent a "generar una nova indústria de la transició energètica, de l'adequació mediambiental, del reciclatge i la sostenibilitat".



També Arabayos assenyala la industrialització del país com una de les apostes clau per als pròxims temps, en aquest cas amb apostes decidides per la digitalització i la transferència de coneixement del sector acadèmic al productiu.



I, en aquest sentit, reclama "la necessitat de macroprojectes tractors de l'economia" com els relacionats amb els acceleradors de partícules que impulsa el Ministeri de Ciència. "L'important no és la captació de fons europeus, sinó l'atracció de talent, d'I+D+I i d'innovació i coneixement que es genera amb iniciatives d'aquest tipus", anota.



Jofre, finalment, apunta que la crisi, malgrat els seus efectes negatius, pot ser al mateix temps una etapa apropiada per avanços en el pla social: "Pot ser el moment perfecte per implantar l'ingrés mínim vital, pel context polític i social, i també una gran oportunitat per establir aquest nou ‘green deal’ o acord d'economia sostenible. Se'ns planteja l'oportunitat d'un nou contracte social i ambiental, i seria un fracàs no aprofitar aquest moment per a començar a fer les coses d'una altra manera".

La grandària (de l'empresa) importa?

La grandària de les empreses espanyoles, i les conseqüències que això té per al model productiu, és un assumpte de debat relativament habitual entre els analistes econòmics sobre el qual, en aquest cas, les opinions resulten divergents.



Les dades del Ministeri de Treball són clars: més de la meitat dels 1,23 milions d'empreses amb treballadors (675.961) tenen només un o dos. El 97,68% del teixit productiu el copen petites empreses, 1,06 milions d'elles de grandària micro amb fins a nou treballadors i 142.028 amb plantilles de deu a 49, mentre les mitjanes (de 50 a 249) són 23.974 i només 4.777 superen aquest nivell. Les primeres donen feina a 5,55 milions d'assalariats, als quals caldria sumar els 3,2 d'autònoms i els seus més de 800.000 assalariats, les mitjanes a 2,36 i les grans a 5,46.



"El teixit empresarial espanyol té una particularitat davant de la mitjana europea, i és que està compost en la seva pràctica totalitat per pimes, i especialment per micropymes de menys de 10 treballadors, la qual cosa fa que siguin especialment vulnerables a una crisi com l'actual", explica Aribayos.



Les dades sobre tancament d'empreses i ERTEs en les primeres setmanes d'aturada de l'economia apunten en aquesta direcció, amb un 98% de les 85.000 baixes entre les pimes (més del 80% micros), una mitjana de sis empleats en els expedients de regulació i gairebé un milió d'autònoms en cessament d'activitat.



Garzón, no obstant això, matisa aquesta percepció. "No crec que Espanya tingui un problema per tenir empreses petites. Les té perquè així ho reclama el model productiu, orientat al turisme i l'hostaleria", assenyala. "La grandària va amb el model, i això canviaria si ho orientéssim a sectors que requereixen empreses de major envergadura, com passaria amb les energies renovables, la recerca en temes de salut o les cures", afegeix.



Jofre, per part seva, considera aquesta estructura, amb el gruix de la producció en mans d'autònoms i pimes, és un avantatge. "El teixit productiu està molt diversificat, i això és una fortalesa, encara que és cert que molts cauran", indica.