El Parlament dona llum verda a suprimir els premis de jubilació dels funcionaris l'any 2050

La Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya ha ratificat aquest dijous l'acord amb els treballadors per suprimir gradualment el premi de jubilació que perceben i extingir-lo definitivament el 2050. Es tracta d'un pas necessari per validar-lo, ja que alguns dels acords entre la Mesa i el Consell de Treballadors afecten els estatuts del règim i del govern interiors. El PSC, Junts i ERC han votat a favor del pacte, mentre que els Comuns, la CUP i Aliança Catalana hi han votat en contra, i el PP i Vox s'han abstingut.

Durant el debat, la diputada del PSC Ivana Martínez ha admès que l'acord "no ha estat fàcil" però ha agraït tota la feina feta. Glòria Freixa, de Junts, s'ha volgut sumar a l'agraïment després "d'un llarg període de negociació", mentre que Jordi Albert, d'ERC, ha recordat que l'acord ha estat ratificat per "una àmplia majoria" dels treballadors i ha afirmat que "s'han fet bé les coses".

En el cas dels Comuns, Lluís Mijoler ha argumentat el vot en contra perquè el pacte contempla mantenir durant un temps els premis i ha criticat que s'activi un pla de pensions privat. En un sentit similar, Laia Estrada, de la CUP, ha remarcat que no volen avalar la continuïtat dels premis ni el pla de pensions privat, ni "combregar" amb un acord que "qüestions que mai s'haurien d'haver posat sobre la taula".

Els acords

L'acord contempla la supressió gradual del polèmic premi de jubilació, que no s'eliminarà definitivament fins al 2050. Els treballadors amb data de jubilació el 2023 i el 2024 podran percebre un topall màxim de 89.600 euros, que es reduirà de forma progressiva en dues fases, fins als 2.500 del 2049. L'acord també estableix el topall màxim que podran percebre els funcionaris en concepte de premi. Una setantena (25%) es jubilaran en la primera fase d'aplicació, mentre la resta ho farà en la segona.