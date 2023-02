El Parlament s'ha gastat quasi 4 milions en "premis de jubilació" a alts funcionaris

Nova polèmica al Parlament per una remuneració que reben alguns funcionaris quan es jubilen. Després de les llicències per edat, el diari Ara ha revelat que la cambra s'ha gastat quasi 4 milions en "premis de jubilació" a alts funcionaris. Concretament, 71 de les 81 persones que s'han jubilat fins ara han rebut una prima pel valor del sou brut de tot un any, que en cinc dels casos -els d'un salari més elevat- implica fins a 100.000 euros extra.

Aquest premi també l'han rebut els 34 funcionaris que han passat els últims anys de la seva vida laboral -fins a cinc en alguns casos- cobrant el sou íntegre, però sense treballar, gràcies a llicències per edat. Entre aquests casos hi ha funcionaris de màxim nivell, com ara excaps de departament o exlletrats. Així doncs, en total, el Parlament s'ha gastat 3,9 milions en el pagament d'aquestes primes, que s'han de sumar als més de 14,3 que s'han destinat a les llicències.

Fins a 1 milió d'euros

El diari explica que el Parlament s'ha negat a concretar les primes de jubilació, escudant-se en la protecció de dades, però ha reconegut que alguns excaps de Departament o exlletrats han encadenat les llicències per edat, cobrant entre 6.000 i 10.000 euros al mes sense anar a treballar, amb el premi de jubilació. Seria el cas de l'exsecretària general de la cambra, Imma Folchi; l'exoïdor de comptes David Pol i l'excap de recursos humans Begoña Benguria, entre d'altres.

El Parlament també ha admès que s'han pagat xifres similars per cinc alts càrrecs més quan es van jubilar, però que no s'havien acollit a les llicències i estaven treballant. És a dir, que en total la cambra s'ha gastat gairebé 1 milió d'euros amb deu funcionaris del nivell més alt en premis de jubilació.

La prima de jubilació és un concepte retributiu que s'abona al funcionari quan es jubila a l'edat reglamentària i que es merita durant els anys de serveis efectivament prestats al Parlament, segons els acords signats amb els representants dels treballadors del Parlament.