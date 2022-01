Polèmica pel pagament d'1,7 milions a funcionaris del Parlament que ja no hi treballen

Matí de polèmica per la informació revelada aquest diumenge pel diari Ara, segons la qual el Parlament paga 1,7 milions d'euros anuals a funcionaris que ja no hi treballen i tenen més de 60 anys. Els Comuns ho han titllat de "situació escandalosa" i han demanat explicacions a la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, mentre que el president de la Cambra quan es va aprovar la mesura, Ernest Benach, ho ha justificat apuntant a què es tractava d'un context molt diferent. La informació assenyala un règim que existeix des del 2008 i que s'anomena "llicència per edat".



Benach ha argumentat que llegir una notícia del 2008 amb els ulls del 2022 "no és exacte"

Per la seva banda, Borràs ha assegurat que no té responsabilitats sobre la matèria. En declaracions a TV3 ha assegurat que ja s'ha "corregit" la situació. L'actual Mesa, després que l'Ara fes la petició a l'abril, ha introduït reformes que es van aprovar a la darrera reunió del 2021 per modificar la llicència de la figura, que es manté, i contribuir a la "contenció econòmica" de la cambra. Borràs ha justificat així que no s'elimini la llicència d'edat, perquè s'ha hagut de negociar amb els treballadors i treballadores de la cambra que ara s'hi podrien acollir. La presidenta ha afirmat que hi ha hagut "tensió" sobre el tema.

Ernest Benach (ERC) era el president del Parlament el 2008, quan la Mesa va aprovar, per unanimitat, crear aquesta figura. En declaracions a TV3, Benach ha argumentat que llegir una notícia del 2008 amb els ulls del 2022 "no és exacte" i que el "context" ha canviat "moltíssim". L'expresident del Parlament ha recordat que crear aquesta figura era acceptable fa 14 anys, i que segurament les persones que ho van avalar aleshores ara ja no prendrien la mateixa decisió.



Benach ha recordat que a l'administració pública la prejubilació "existeix", i que el comitè d'empresa del Parlament del 2008 ho va presentar com una cosa "a tenir en compte".



Per la seva banda, la diputada dels Comuns al Congrés Aina Vidal ha demanat que s'aturin els pagaments i que Borràs detalli en l'àmbit parlamentari els criteris que han portat la cambra a "generar aquests privilegis". Els Comuns creuen que la pròxima reunió de la Mesa pot ser un bon moment per decidir la data i el format en com es reten comptes, i han advertit que casos com aquests creen desafecció i allunyen els ciutadans de la política.



La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha demanat que els funcionaris "estiguin retribuits" per la seva tasca i no estan a favor de "privilegis per a ningú, treballin on treballin". El president del PPC al Parlament, Alejandro Fernández, ha qualificat d'insuficients les explicacions de Borràs. "És un escàndol", ha criticat. Fernández ha anunciat que exigiran documentació que acrediti que s'ha corregit "l'anomalia" dels sous a treballadors per llicència d'edat.

Sense casos a la Generalitat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que en tota la Generalitat "no hi ha casos" de funcionaris que cobrin sous sense treballar, com sí que passa al Parlament. "Soc el president i m'ocupo específicament de l'àrea de Govern; puc assegurar que en l'Administració de la Generalitat no ens consta cap cas com aquest, ni des del punt de vista general ni en àmbits concrets", ha dit Aragonès. I aquí, recordant que a Catalunya "hi ha divisió de poders", el president també ha volgut posar en relleu que correspon al Parlament resoldre sobre l'afer. "Qui ha de prendre les decisions és la mesa i la presidència del Parlament, i estic convençut que adoptaran les més oportunes", ha afirmat.