El Parlament incrementa 200.000 euros anuals les subvencions als grups: ingressaran prop de 4 milions

La Mesa del Parlament de Catalunya ampliada ha aprovat incrementar en 200.000 euros les subvencions als grups per desenvolupar la seva activitat parlamentària, que aquesta legislatura arribaran a 3.925.000 euros anuals. Segons fonts de l'òrgan, es tracta d'una petició dels grups més petits. Això no obstant, Vox, la CUP i Aliança Catalana han votat en contra d'aquest augment, mentre la resta de grups hi han votat a favor.

En números absoluts, els Comuns són qui en surt més beneficiat amb 42.692 euros més cada any. En segon lloc, se situa Vox amb un augment de 32.053, segueix del PP amb 30.231, la CUP amb 28.465 euros més i ERC amb un increment molt similar de 28.292, seguit de Junts amb 22.223. A la cua se situen el PSC amb 9.023 euros més i Aliança Catalana, que tindrà 7.018 euros addicionals cada any.

Per la seva part, la CUP ha criticat públicament que "es reparteixen massa diners públics amb sous astronòmics i dietes que no es fiscalitzen". La diputada Laia Estrada ha recordat que el seu partit té una limitació de salaris per adequar-lo al salari mitjà català i que des de la seva entrada al Parlament reclamen una "rebaixa real de salaris i aportacions". "Ens hem quedat sistemàticament soles", ha lamentat en roda de premsa.

Cessió d'assessors i portaveus populars

D'altra banda, en la reunió d'aquest dimarts també s'ha acordat afegir un punt en una norma interna per regular la cessió d'assessors entre els grups. Això arriba després que un informe del secretari general considerés irregular que el grup del PSC pagui dos diputats dels Comuns. En aquest cas, els socialistes i els Comuns hi han votat a favor, Junts i ERC s'hi han abstingut, mentre que la resta hi ha votat en contra.

A petició del PP, la Mesa del Parlament també ha acordat aquest dimarts que el grup dels populars tingui un segon portaveu adjunt. Fins ara tenia una portaveu adjunta, Lorena Roldán. PSC, ERC, Junts i PP hi han votat a favor, Comuns, Vox i la CUP en contra, mentre que Aliança Catalana s'hi ha abstingut.

Finalment, la Junta de Portaveus ha acordat l'ordre del dia del ple del Parlament de la setmana que ve que se celebrarà dimecres i dijous al matí. A banda de la sessió de control al president de la Generalitat i als consellers, està previst que es facin 10 interpel·lacions i el debat i votació de set mocions.