El Parlament no pot sancionar Garriga tot i confirmar que va carregar despeses personals al grup de Vox

El Parlament de Catalunya constata que el líder de Vox a la cambra catalana, Ignacio Garriga, va cobrar un sobresou que no va declarar i que va carregar al seu grup despeses personals. Tot i això, no podrà ser penalitzat perquè l'actual Mesa "no pot sancionar cap acte de la legislatura anterior", segons apunten fonts parlamentàries. El correctiu podria haver arribat a la suspensió de sou durant un mes si es repetís en l'actual legislatura, a través de la Comissió de l'Estatut del Diputat.

Segons un informe de l'Oïdora de Comptes, Garriga va cobrar un sobresou gràcies a aquestes partides del grup la legislatura passada. En el seu text de mitjans de juny, l'òrgan detallava que havia carregat nombrosos despeses personals al grup de Vox durant els exercicis del 2021 i del 2022. En concret, va emetre factures al seu nom per un valor de prop de 38.500 euros en concepte de "serveis de despatx i atenció a seu", unes acusacions que ell va negar.

Així mateix, l'informe de l'òrgan fiscalitzador conclou que Garriga va gastar 380 euros, que ell mateix va reconèixer com a "errors". Al final, aquests s'han acabat tornant i es podrà comprovar a l'exercici del grup parlamentari del 2024. Tot i això, Vox ha emès un comunicat afirmant que "no han comès cap irregularitat ni il·legalitat", i que tenen l'aval de l'Oïdora de Comptes.

A més de Garriga, el portaveu adjunt del seu grup, Sergio Macián, i el diputat Manuel Jesús Acosta també van cobrar un sobresou en concepte de "tasques de direcció". Es tracta d'una informació en base la declaració d'activitats i càrrecs públics disponible a la pàgina del Parlament.

El control de la subvenció

La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts al matí revisar la normativa per la qual es regeixen les subvencions als grups i subgrups parlamentaris després d'haver detectat el cas de Garriga. Es tracta d'una mesura que ja va acordar la Mesa de la Diputació Permanent el mes de maig passat.

L'objectiu és que aquesta subvenció no es pugui cobrar com un sobresou: "encara que no era ètic, sí que era possible" fins ara, segons fonts parlamentàries. Amb la modificació de la instrucció prèviament esmentada, la Mesa del Parlament de Catalunya pretén donar més poder a l'Oïdora de Comptes a l'hora de fiscalitzar. I que cap grup parlamentari no pugui destinar la subvenció del Parlament a cobrar sobresous.