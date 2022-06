Un part al metro: L'Angel neix a l'estació de Ciutadella-Vila Olímpica

L'Angel ha nascut aquest matí a l'estació de Ciutadella-Vila Olímpica del metro de Barcelona, assistit per treballadors de TMB i una usuària que era inspectora sanitària. La seva mare, la Cristina, anava cap a l'Hospital del Mar perquè sentia que ja era el moment del part, però finalment no hi ha arribat i ha donat a llum a la mateixa estació: "Felicitats als pares, Cristina i Jesús pel naixement de l'Angel, i a la Vanesa, la Yolanda i el Rubén per la seva actuació al part", ha piulat TMB des del compte de Twitter.

Els fets han tingut lloc cap a les 10.45 hores, quan la mare anava cap a l'Hospital del Mar. En baixar del metro a aquesta estació, no s'ha sentit bé i ha demanat ajuda als treballadors del metro, que l'han portada al Centre de Gestió de la parada. Mentre esperaven l'arribada del SEM, dos treballadors de TMB i una usuària que s'ha identificat com a inspectora sanitària han atès el part.



Posteriorment, la Cristina i l'Angel han estat traslladats a l'hospital, on es troben en perfecte estat. El centre sanitari també ha piulat un tuit d'enhorabona i ha agraït la feina als professionals del metro i del SEM.