PSC i ERC agafarien avantatge com a principals forces polítiques catalanes al Parlament i al Congrés i registrarien un empat tècnic, per sobre de JxCat, segons el darrer baròmetre elaborat pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. En les eleccions al Parlament, el PSC obtindria entre 34 i 39 escons, gairebé empatat amb ERC (33-38 diputats), mentre que Junts seria la tercera força (23-28).

Al Parlament, el PSC i ERC millorarien els resultats

Vox (9-12), CUP (8-11) i els comuns (6-10) mantindrien aproximadament la representació actual amb poques variacions mentre que el PP passaria dels tres diputats a entre sis i vuit. En canvi, Ciutadans cauria en l'última posició i, fins i tot, podria quedar fora del Parlament ja que se li atribueix una forquilla d'entre 0 i 4 escons.



Si se celebressin ara unes eleccions al Congrés dels Diputats, ERC obtindria entre 13 i 15 diputats, mentre que el PSC se situaria lleugerament per sota (12-15 representants), amb JxCat també com a tercera força (6-9). L'enquesta, presentada aquest dijous pel director del CEO, Jordi Muñoz, ha estat elaborada a partir de 2.000 entrevistes presencials entre l'1 i el 28 de març d'aquest any fetes pel GESOP.

La majoria de catalans, a favor d'una resolució del conflicte pactada

El 60% dels catalans és partidari de la via pactada per resoldre el conflicte. Una xifra que inclou el 30% que vol la independència i el 30% que vol la unitat d'Espanya, segons el CEO. En canvi, l'11% dels enquestats és partidari de la independència unilateral i un 9% és partidari de la unitat d'Espanya i que no hi hagi negociació.



Pel que fa al suport a la independència, és manté en primera posició els del 'no' amb un 48% i el 44% s'hi manifesta a favor. Segons Múñoz, hi ha un "estancament i estabilitat" d'aquestes posicions des de l'estiu del 2019.