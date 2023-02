La Pedrera ja llueix la primera obra de l'exposició de Jaume Plensa

Una escultura de Jaume Plensa s'ha enlairat a Barcelona aquest dissabte al matí. Una enorme grua ha portat des del carrer fins el terrat de La Pedrera l'obra de gran format Silent Music, una figura humana que es recull els genolls amb els braços construida amb fils metàl·lics que simulen pentagrames i notes musicals. Tot plegat forma part de la nova exposició Jaume Plensa. Poesia del silenci, que ha començat avui les obres de muntatge i es podrà visitar a La Pedrera-Casa Milà de Barcelona a partir del 31 de març i fins al 23 de juliol de 2023.



L'escultura que s'ha instal·lat aquest matí, de tres metres d'alçària i més de 200 quilos, ha generat una gran expectació al carrer per la novetat de veure una obra de Plensa a tocar de la mà, amb el mateix escultor allà present, i també ha captat l'atenció dels més curiosos pel gran dispositiu que s'ha organitzat per enfilar-la fins al terrat de La Pedrera. Per poder fer aquesta actuació, s'ha tallat el carrer de Provença, entre Pau Claris i el passeig de Gràcia, des de les 7 del matí.

Silent Music és la primera obra de l'exposició que es trasllada fins La Pedrera, tot i que en les properes setmanes s'acabarà de muntar una mostra que s'ubicarà principalment a la sala d'exposicions però també en altres espais de la casa com les golfes, els patis interiors o el terrat. D'aquesta manera, s'establirà un diàleg íntim entre l'obra de Jaume Plensa i l'emblemàtic edifici de l'arquitecte Antoni Gaudí.

Aquesta exposició de l'arista contemporani reconegut internacionalment recollirà els traços més significatius de l'autor des dels seus inicis el 1990 fins l'actualitat a través de vuit crecions de gran format. Serà una mostra única, íntima i de descobriment, un viatge en el temps on el visitant podrà revisar alguns aspectes clau de l'obra de Plensa i descobrir quina és la influència que han tingut la literatura en les seves creacions.

El llenguatge i l'alfabet són altres aspectes que han incidit en l'art contemporani de Plensa, igua que la poesia, el fil conductor de la mostra, en la qual també apareixeran altres temàtiques recurrents en la seva trajectòria, com ara el silenci, el somni, el desig, la música i la família.