Pedro Sánchez activa la maquinària del PSOE en mode guerra electoral: "Toca fer una marxa més"

El president del Govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha fet un discurs molt ideològic i polític a l'obertura del Comitè Federal que celebren els socialistes aquest dissabte a Ferraz, la seu del partit a Madrid.

Aquest òrgan de direcció haurà de ratificar els canvis interns realitzats pel líder de l'Executiu estatal i que han estat anunciats al llarg d'aquesta setmana. Sánchez ha optat per no aturar-se pràcticament gens en aquest afer públicament. En canvi, ha volgut activar els socialistes en clau electoral de cara al 2023: "Toca fer una marxa més", ha afirmat.

L'única referència a les sortides d'Adriana Lastra, Héctor Gómez i Felipe Sicília ha estat per agrair-los la seva tasca i "el que continuaran fent" dins del partit. Alhora, ha donat la benvinguda, i també agraït, als càrrecs que assumeixen la nova responsabilitat. "Per continuar protegint les classes mitjanes treballadores". "Ho hem de fer perquè Espanya continuï avançant", ha afegit el president en esmentar Pilar Alegría, Patxi López, María Jesús Montero i també Miquel Iceta, Iván Fernández i Juan Francisco Serrano, amb noves funcions a l'Executiva del PSOE.

"Des d'aquest moment el PSOE té una prioritat clara: guanyar les eleccions"

El Comitè Federal d'aquest dissabte ha d'aprovar el calendari de primàries per triar candidatures socialistes a les eleccions autonòmiques i municipals del 2023. "Es tracta d'unes eleccions molt importants. Des d'aquest moment el PSOE té una prioritat clara: guanyar les eleccions. De guanyar, sabem fer-ho, som el partit que més ho ha fet, ho vam fer el 2019 i ho tornarem a fer el 2023", ha afirmat.



El president espanyol ha apuntat als reptes que ha d'afrontar el PSOE per als propers mesos a banda de les eleccions. El primer d'ells els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2023. També la "final de la guerra a Ucraïna" i la solució a "un problema global però també local" com la inflació. I la presidència espanyola de la UE. "Tots ells els abordarem com les altres crisis", ha destacat.

Els nous impostos a la banca i elèctriques

En un discurs sense anuncis, l'única novetat concreta de Sánchez ha estat la confirmació que els nous impostos a la banca i les elèctriques, llançats públicament al debat de política general, seran presentats la setmana que ve. PSOE i Unides Podem registraran en els propers dies una Proposició de Llei que fixi els criteris d'aquestes taxes que recaptaran 7.000 milions d'euros els propers dos anys.

"No permetrem que el patiment de molts sigui el benefici d'uns quants"

"No permetrem que el patiment de molts sigui el benefici d'uns quants", ha destacat Sánchez, que ha demanat a les grans empreses que no engreixin els beneficis. El president ha destacat que aquests impostos ja existeixen en altres països "no comunistes", en to irònic, com el Regne Unit, Itàlia, Bèlgica o Suècia. I que a més a més estan aconsellats per organismes internacionals com l'OCDE o l'FMI entre d'altres.

Discurs contra el canvi climàtic

Sánchez ha dedicat gran part dels seus primers minuts en la intervenció realitzada en obert a l'emergència climàtica i la crisi energètica. S'ha aturat als incendis que assolen l'Estat i en diferents testimonis que s'ha trobat a les visites realitzades aquesta setmana passada. En aquest punt ha carregat contra la dreta i el negacionisme climàtic. "Hi ha qui critica que digui que el canvi climàtic mata. Per què continuen negant la realitat?", ha afirmat el líder socialista.

"No esperarem asseguts que els problemes es resolguin sols com van fer altres"

El secretari general del PSOE ha fet en aquest sentit una "crida a l'acció" perquè "no hi ha temps per perdre" i "l'emergència s'accelera". Sobre això ha destacat que no hi ha d'haver "excuses" per aparcar la transició ecològica. "És ara o mai". "No esperarem asseguts que els problemes es resolguin sols com van fer altres", ha afegit. Aquesta crida a l'acció, ha continuat Sánchez, significa que el Govern espanyol desplegui recursos i es reforci el que és públic.

"No cal caure en vells paranys com la tornada a l'energia nuclear", ha destacat en un altre moment de la seva intervenció. I ha defensat que Espanya té tot el necessari per liderar la "revolució industrial verda". "La transició ecològica és una gran oportunitat. Per al creixement econòmic, per a exportacions i per crear ocupació i cohesionar".



També s'ha referit a la posició de Brussel·les sobre el racionament del gas. "El Govern d´Espanya s'oposa a aquesta proposta", ha destacat. Sánchez ha defensat la seva solidaritat i l'exportació de gas a altres països veïns. "La proposta de Brussel·les no té en compte el punt de partida de cadascun dels països membres. Defensem el nostre interès davant de solucions imposades que a més no són eficaces. Farem un acord solidari i europeista, en això està treballant el Govern" , ha afegit.

Una resposta socialdemòcrata

"Escollim protegir la classe mitjana treballadora. Tenim molt clar que governem per protegir i transformar"

Com ja va fer en el debat recent de política general, Sánchez ha volgut contraposar el model socialdemòcrata per sortir de la crisi amb les mesures neoliberals preses en el passat pel PP.



"Escollim protegir la classe mitjana treballadora. Tenim molt clar que governem per protegir i transformar. Voldria que cadascú es preguntés si haguessin governat d'altres (...) Nosaltres no farem com els Governs del PP en anteriors crisis. Enmig de les pitjors turbulències tenim clara la ruta i les prioritats. Això és governar per a les majories socials encara que en fer-ho resultem incòmodes per als més poderosos", ha afirmat.

"Anirem a per totes", ha insistit Sánchez, en una frase molt repetida aquesta última setmana al PSOE. Un altre cop, ha recordat que sense un Govern progressista no hauria hagut una reforma laboral com l'aprovada l'any passat i encara menys un impost extraordinari sobre els beneficis de les grans elèctriques i entitats financeres. "Els poders ocults de vegades s'amaguen poc i dissimulen molt malament. Hem posat sempre per davant els que més ho necessiten", ha destacat.