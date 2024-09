La pel·lícula 'Segundo premio', dels catalans Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, representarà Espanya als Oscar 

Segundo Premio, dels cineastes catalans Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, és la pel·lícula escollida per representar Espanya als Oscar. Així ho ha anunciat aquest dimecres l'Acadèmia del Cinema Espanyol, que ha descartat les altres dues candidates: Marco, dirigida per Aitor Arregi i Jon Garaño, i La estrella azul, de Javier Macipe.

Protagonitzada per Daniel Ibáñez, Cristalino, Stéphanie Magnin, Mafo, Chesco Ruiz i Edu Rejón, la història se situa a finals dels anys 90 a Granada. És una època de plena efervescència artística i cultural, on el grup musical Los Planetas destaca en el món de l'indie espanyol. El nus de la pel·lícula arranca quan el baixista marxa i la banda viu una crisi quan només dos membres, el cantant i el guitarrista, es mantenen en actiu.



Aquest últim es troba en una espiral autodestructiva i serà el cantant qui assumirà la responsabilitat de no deixar morir el grup, enfrontant-se amb la discogràfica i treballant en l'escriptura i gravació d'un tercer disc que els pot consolidar o apagar per sempre.

Lacuesta va explicar que volien tocar tocar els temes que Los Planetas tracten al disc: les adicions, el desamor, els dubtes i la decisió de si volen treballar amb una multinacional o volen ser independents. Tot i això, el director també va voler deixar clar en unes declaracions amb l'ACN que Segundo Premio no és una pel·lícula sobre el grup, sinó sobre la seva llegenda.

El film ja va rebre la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula del Festival de Màlaga i la Biznaga de Plata a millor direcció i millor muntatge.