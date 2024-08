El periodista Jesús Rodríguez obre les festes de Sants reivindicant al pregó la comunitat i la lluita veïnal

El periodista Jesús Rodríguez ha pronunciat aquest dissabte al vespre el pregó de la festa major de Sants, en què ha reivindicat la lluita veïnal i ha carregat contra els grans projectes com la Copa Amèrica o la celebració d'esdeveniments de Fórmula1 a Barcelona. També ha criticat l'anomenat pla Endreça impulsat pel PSC des de l'Ajuntament de Barcelona. Rodríguez ha fet, des del parc de l'Espanya Industrial, un repàs per la memòria obrera i de lluita associativa del barri, com la recuperació d'espais com el Vapor Vell i les Cotxeres, i l'ha contraposat a les polítiques que fomenten el "cost abusiu de la vida" actual.

Les festes de Sants són "la cita més comunitària de l'any" i "no és només una celebració, és una contribució a la cohesió del barri"

Concretament, ha assenyalat la Copa Amèrica per haver suposat un "regal de 50 milions d'euros" als "sis homes més rics del planeta perquè puguin competir en una regata davant de les platges de la ciutat". "Més d'hora que tard aixecarem les catifes de la Copa Amèrica, com van fer a València", ha advertit. La competició del 2007, celebrada a la capital del País Valencià, va deixar un forat de pèrdues de 370 milions d'euros a l'erari públic.

Per a Rodríguez, les festes de Sants són "la cita més comunitària de l'any" i "no és només una celebració, és una contribució a la cohesió del barri". Per això ha animat als santsencs a participar dels "espais de trobada" i a combatre, alhora, les agressions masclistes, racistes o homòfobes. També ha fet un repàs dels guarnits amb què s'han decorat els carrers de Sants, que enguany passa per motius tan diversos com 'Bola de drac' o 'Harry Potter', el fons marí, la indústria tèxtil, les festes de Nadal o la defensa de Palestina. De fet, el periodista i pregoner ha recordat que els atacs d'Israel a la Franja de Gaza han "massacrat" 40.000 palestins.

Rodríguez es va traslladar a Ginebra (Suïssa) en saber que l'Audiència Nacional l'investigava per terrorisme per la seva suposada vinculació amb Tsunami Democràtic

Redactor de La Directa, Rodríguez es va traslladar a Ginebra (Suïssa) en saber que l'Audiència Nacional l'investigava per terrorisme per la seva suposada vinculació amb Tsunami Democràtic, l'entitat que va animar a la protesta contra la sentència del Tribunal Suprem contra el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Va tornar a Catalunya el juliol després que s'arxivés la causa perquè es van invalidar les diligències del jutge Manuel García-Castellón. Com ell mateix ha explicat durant el pregó, tenia previst de fer el discurs per videoconferència des de Suïssa, però els esdeveniments li han permès ser avui a Barcelona.

Els carrers de Sants s'omplen de guarniments

Els carrers de Sants s'han omplert de guarniments per donar el tret de sortida a la festa major del barri, que ha començat aquest dissabte 24 de setembre al vespre i s'allargarà fins a l'1 de setembre. "Tot són nervis", ha afirmat en declaracions a l'ACN el secretari de la Federació de les Festes de Sants, Arturo Castro. La decoració dels carrers és un dels principals reclams de les festes i, enguany, les temàtiques van des de sèries i pel·lícules emblemàtiques com 'Bola de drac' o 'Harry Potter', fins a un homenatge a la indústria tèxtil que va habitar el barri dècades enrere.

El barri de Sants ha guarnit onze dels seus carrers

Enguany, el barri de Sants ha guarnit onze dels seus carrers. Entre aquests, hi ha el carrer d'Alcolea de Dalt, decorat amb temàtica de 'Harry Potter', el carrer d'Alcolea de Baix, guarnit de flors i elements antics, el carrer de Finlàndia, on es podrà trobar un decorat de mercat de Nadal, el carrer de Galileu, ambientat en el fons marí, el carrer de Valladolid, amb guarniments que homenatgen les dones costureres del barri, el carrer Vallespir de Dalt, ambientat en la mítica sèrie 'Bola de Drac, o el carrer Vallespir de Baix, amb decorat reivindicatiu i en defensa del poble palestí.

Precisament, aquest dissabte el matí la majoria dels carrers estaven enllestint tots els guarniments. Segons ha explicat Castro, les hores prèvies a l'inici del pregó són les més intenses. "Avui passa el jurat per veure els decorats i, per tant, tot són nervis, corredisses, i coses d'última hora". Milers de veïns i visitants, amb els carrers plens de gom a gom, han visitat ja aquest dissabte al vespre els guarniments dels diversos carrers, amb algunes aglomeracions puntuals.

Castro (Federació de les Festes de Sants): "Fem festa, la gent de fora ve a veure com és el nostre barri, què és el que fem, a què ens dediquem, i això ens agrada"

La guarnició dels carrers és una tasca que, segons Castro, implica mesos de feina i, de fet, la majoria de les comissions comencen a preparar la temàtica i el decorat a principis de cada any. "Hi ha molta feina darrere". Els guanyadors del concurs de guarniments es donaran a conèixer el dilluns dia 26. Tanmateix, el secretari de la Federació de Festes de Sants ha assegurat que "tots els carrers" se senten guanyadors. "El fet de guanyar genera il·lusió, però entre totes les comissions hem fet molta pinya, ens ajudem entre tots i ens sentim tots guanyadors", ha afirmat.

Castro ha fet valdre que els guarniments dels carrers, més enllà de ser un dels principals atractius de les festes, també aconsegueixen "unir tot el teixit social del barri". "Fem festa, la gent de fora ve a veure com és el nostre barri, què és el que fem, a què ens dediquem, i això ens agrada", ha apuntat. No obstant això, ha subratllat que "Sants no és només la festa major".