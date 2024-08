Què fer aquest cap de setmana d'agost? Vuit propostes d'oci i cultura

Encarem ja el penúltim cap de setmana d'agost, però encara queda estiu per endavant. Desenes de pobles i ciutats de Catalunya s'organitzen cada any per oferir un ampli ventall de propostes perquè tothom el pugui gaudir i no quedar-se a casa. El Firart Vilafranca, una mostra sobre la cacera de bruixes, les festes de Sants o una ruta literària per descobrir els autors locals i forans que s'han inspirat en Solsona són algunes de les propostes per fer aquest divendres, dissabte i diumenge.



Festa Major de Sants

Després d'una setmana intensa amb la celebració de la festa major de Gràcia, aquest cap de setmana és el torn del barri de Sants. El pregoner d'aquesta edició de les festes de Sants és el periodista de La Directa Jesús Rodríguez, tornat de l'exili a Suïssa amb la resta d'encausats de Tsunami Democràtic. Es farà al Parc de l'Espanya Industrial el dissbate a les 19:30 hores. De la programació destaquen les visites guiades als carrers guarnits, els jocs infantils i tradicionals, els concerts amb La Karma i Ginestà i els correfocs.



La mostra 'Bruixes de dol', a la Guingueta d'Àneu

Bruixes de dol és una instal·lació artística que ofereix un recorregut per l'estigmatització, la invisibilització i els diferents tipus de violències que han rebut les dones, en especial les del món rural, des de la cacera de bruixes fins a l'actualitat. Es va inaugurar a la Guingueta d'Àneu, dins els actes del Dansàneu, i es pot visitar fins a finals d'agost.

El títol fa referència al poemari Bruixa de dol de la poeta de Ponent Maria-Mercè Marçal, que va escriure entorn del simbolisme de la figura de les bruixes i d'altres elements relacionats, sempre amb perspectiva de gènere. La proposta compta amb l'obra d'artistes, com la il·lustradora Cesca Gelabert, la fotògrafa Rut Solé o la música d'Arnau Obiols.

Festival Pròleg, a Cambrils

En el marc de la Festa Major de la Mare de Deu del Camí, Cambrils (Tarragonès) acull la 6a edició del Festival Pròleg, que ja s'ha fet un lloc en el calendari festiu cambrilenc. Una jornada per gaudir d'espectacles i tallers familiars, del mercat d'artistes locals i actuacions d'artistes emergents. Serà aquest divendres al Parc del Pescador i destaquen els concerts d'Adala, Meli Perea i Orquestrina Trama



El Tradicionàrius a les Terres de l'Ebre

El Tradicionàrius a les Terres de l'Ebre celebrarà enguany la 31a edició aquest divendres i dissabte. Se celebrarà a l'Hort de Cruells de Roquetes, amb entrada lliure. Un dels plats forts serà el concert conjunt entre la Lira Roquetense i el cantautor valencià Pep Gimeno Botifarra, la nit del dissabte. També actuaran Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, així com Marcel Casellas i la Vella Clúndia, entre altres. En aquesta edició hi haurà una mostra de música de taverna basca, amb una actuació entre Eingo Kantan Ta Dantzan i Somsoni.

Hotel Drácula, una experiència immersiva

El centre comercial Westfield La Maquinista acull des de fa unes setmanes Hotel Drácula, una experiència que combina la realitat virtual d'última generació amb els túnels del terror en un espai de 350 metres quadrats, on una trentena de participants podran recórrer de manera simultània durant 30 minuts els passadissos de l'Hotel Dràcula. Els participants hi descobriran criatures icòniques del terror com Frankenstein i el Ieti.

L'espai estarà obert de dilluns a divendres, de 17:00 a 21:00 hores; els dissabtes, a partir de les 11:00 hores, i els diumenges i festius tancarà a les 19.30 hores. Els preus de les entrades va dels nou als 14 euros.

Firart Vilafranca

En el marc de la Festa Major de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), la Capella de Sant Joan acull fins al 31 d'agost una nova edició de Firart, fira d'art i mercat artístic de petit format que té per objectiu principal promoure l'art i la cultura, donar a conèixer nous artistes i consolidar els que ja tenen una trajectòria professional. El Firart inclou dibuix, pintura, escultura, ceràmica, joieria, fotografia, i altres disciplines que puguin vendre's en petit format.



Mercat Medieval de Castell d'Aro

Castell d'Aro celebra una nova edició del Mercat Medieval, que fa un viatge en el temps a l'Edat Mitjana. El vestuari del mercat serà de l'època, hi haurà espais de restauració i parades d'artesania. Els artesans ens oferiran una demostració de com treballaven en aquella època, comptarem amb animació musical i espectacles medievals, taller de circ, dansa del ventre, fakir, teatre de carrer, tallers i jocs infantils i exposició d’armes i armadures.



11è RRRREC Festival

En el marc de la Festa Major d'Igualada (Anoia), la plaça de la Creu acull diumenge la 11a edició del RRRREC Festival, amb un cartell musical molt divers i obert, amb tres concerts, de gèneres musicals diferents, que faran gaudir al públic assistent durant una única nit. Destaquen els concerts de Mishima i Suburbia. L'entrada és gratuïta.