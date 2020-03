Perpinyà obre tres centres per atendre pacients amb símptomes de coronavirus

La ciutat de Perpinyà s'ha convertit en pocs dies en un altre epicentre de la malaltia de la Covid-19.



El centre hospitalari de la ciutat ha comptabilitzat aquest divendres 82 hospitalitzacions, 32 de les quals en cures intensives, ha informat el diari Le Monde. "Des de finals de la setmana passada, ens trobem en una situació d'epidèmia que ha entrat en la seva fase de creixement exponencial en quant al nombre i la gravetat dels casos", ha declarat Hugues Aumaître, cap del servei de malalties infeccioses i tropicals del centre. "Tenim una proporció especialment elevada de casos greus, en comparació amb el que hem vist en altres llocs del territori", ha afegit.

Jean-Sébastien Boucard, cap de gabinet del prefecte dels Pirineus Orientals, Philippe Chopin, confirma "l'augment de l'epidèmia". "Segons les nostres dades, hem de lamentar vuit morts des de del dimecres al vespre", diuen al centre hospitalari de la ciutat. Assenyalen que s'hi van posar a treballar en la lluita contra el virus ben aviat, gràcies seus companys de Tolosa i la col·laboració de clíniques privades.

Al centre hospitalari, que concentra tots els pacients de la ciutat, s'assegura que podran obrir ràpidament dos-cents llits destinats a la Covid-19 i augmentar la capacitat del servei de reanimació fins a setanta llits. "Tanmateix, aquí com en altres llocs, aquesta epidèmia es produeix en estructures centrals de l'hospital, que són particularment fràgils", explica el doctor Aumaître. "Sabem que en els pròxims dies necessitarem ajuda", assenyala.

Resposta a l'arribada de pacients

Professionals en la reserva actuen com a personal sanitari d’emergència per donar suport als equips locals que treballen al centre hospitalari de la ciutat.



Per donar resposta a l’afluència de pacients o persones amb símptomes de contagi de coronavirus, s’han obert tres centres als diferents districtes de Perpinyà per acollir i triar entre els que han de tornar a casa seva, per quedar confinats, i aquells que han de ser hospitalitzats.

Al districte de Saint-Mathieu, informa el mateix diari Le Monde, a la vora del centre de la capital del Rosselló, un centre obert el passat dimarts 24, ha acollit un centenar de persones. Altres dos centres han quedat oberts al districte de Saint-Jacques, on viu bona part de la comunitat gitana, i al barri de Vernet. A nivell departamental, s'han obert un total d'onze centres per acollir potencials pacients.



S'ha ordenat, a més, la utilització d'un hotel dels afores de la ciutat de Perpinyà, per permetre als pacients donats d'alta de l'hospital, que viuen en condicions precàries i que així ho desitgin, que puguin mantenir el confinament en condicions correctes.

Perpinyà, amb els seus 125.000 habitants, és la primera ciutat que ha experimentat la posada en pràctica d’un toc de queda, de 20 a 18 h, a partir del dissabte 21 de març. Hi ha una part considerable de població que viu prou "a l’aire lliure" i això pot "ajudar a propagar el virus", assenyala Jean-Sébastien Boucard.



Una unitat antiavalots, dels anomenats 'CRS', ha reforçat els efectius regulars de la gendarmeria i la policia municipal. "La sirena va sonar per primera vegada a les 20 hores del dimecres, la qual cosa genera una atmosfera de gravetat", va dir Boucard. Dijous va sonar a les 19.50 hores, per evitar que el soroll de la policia impedís que es sentissin els aplaudiments que els ciutadans del Rosselló també aquí dediquen al personal sanitari.