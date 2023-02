El pla d'usos de l'Eixample tira endavant: què comportarà?

El districte de l'Eixample de Barcelona tindrà finalment nou pla d'usos. La normativa, que limita bars, restaurants, discoteques i supermercats autoservei d'aquesta zona central de la ciutat, s'ha aprovat en el ple extraordinari celebrat aquest divendres a l'Ajuntment de Barcelona després d'un acord polític d'última hora a quatre bandes. El text, que incorpora esmenes d'ERC i JxCat, s'ha aprovat amb els vots favorables de BComú, PSC i ERC i l'abstenció de Junts. Cs, PP, Valents i la regidora no adscrita hi han votat en contra.

El nou pla d'usos de l'Eixample, elaborat pel Govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona, format per comuns i socialistes, tira endavant després que el grup socialista hi votés en contra fa només dues setmanes en la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. En aquell moment, van justificar el seu canvi de posicionament dient que el text final "no s'ajustava" a l'acord al qual els dos socis de govern van arribar.

Finalment, després de dies d'estira i arronsa, els socialistes han expressat el seu suport al pla, que incorpora una disposició addicional per revisar-ne l'aplicació al barri de Sant Antoni d'aquí a un any, on la regulació serà més estricta. La mesura limita l'obertura de determinats establiments per evitar-ne la saturació i els problemes de convivència amb els veïns.

La nova líder del grup municipal i tercera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, després de la marxa de Jaume Collboni, ha anunciat el suport del grup socialista al nou Pla a través d'una publicació a les xarxes socials, on ha assegurat que facilitaran l'aprovació del plantejament per "responsabilitat". "Amb aquest acord, ens donem un any per assolir nous consensos per a tot l'Eixample", ha dit.

Per la seva banda, els regidors de Junts Jordi Martí i Joan Rodríguez van anunciar ahir que la seva formació s'abstindria en la votació amb una condició, que l'Executiu Municipal acceptés la seva esmena: que es constitueixi un grup de treball amb representants de veïns i comerciants de Sant Antoni i de les diferents formacions polítiques per fer un seguiment de l'aplicació de la nova norma durant dotze mesos.



Què comporta el nou pla d'usos de l'Eixample?

Segons dades facilitades per l'Ajuntament, l'Eixample és el districte amb més establiments en planta baixa i un de cada quatre locals són bars o restaurants, amb un total de 3.200 establiments. El nou pla d'usos busca equilibrar els diferents tipus de negocis per fer-los compatibles amb les necessitats del veïnat, potenciant la implantació de comerços relacionats amb les necessitats del dia a dia i la quotidianitat dels residents com per exemple, xarcuteries, llibreries, peixateries, etc.

Amb el nou pla, l'Ajuntament vol regular la distància entre establiments i l'horari d'obertura d'aquests. Això sí, la nova normativa estableix dos àmbits de regulació diferenciats. A cadascun s'aplica una regulació diferent amb restriccions adaptades a cada tipus de carrer per a la implantació de les cinc activitats amb més impacte en la vida quotidiana: la restauració, els comerços alimentaris amb degustació, les discoteques, els autoserveis –supermercats petits que poden obrir fins tard a la nit– i les botigues de conveniència –botigues amb horaris especials que poden obrir de nit.



Així, el pla d'usos afecta a tot el districte de l'Eixample, però no de manera uniforme. En alguns carrers i al barri de Sant Antoni la normativa és més estricta, concretament els quatre carrers que ara estan en obres per la superilla de l'Eixample (Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell) i també a vies ja pacificades com Enric Granados, el passeig de Sant Joan i l'avinguda de Gaudí.

En aquests carrers, la regulació fixa que, per poder obrir un dels locals amb més impacte en la vida quotidiana, caldrà que en un radi de 50 metres no n'hi hagi més de cinc. També s'estableix un segon radi de 100 metres en què hi podrà haver un màxim de 18 establiments d'aquest tipus. A més, caldrà una distància de 25 metres lineals entre local i local.

A la resta dels carrers del districte de l'Eixample, per obrir un dels negocis esmentats anteriorment, caldrà que en un radi de 100 metres i que no s'instal·lin més de 20 locals del mateix tipus.