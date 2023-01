El PSC vota en contra del Pla d'usos de l'Eixample del seu propi govern municipal tot i l'acord inicial amb els comuns

El Pla d'usos de l'Eixample de Barcelona ha obert una nova esquerda entre el PSC i els comuns a l'Ajuntament: El grup socialista hi ha votat avui en contra en la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. Ho ha fet tot i haver presentat la mesura en una roda de premsa conjunta amb els comuns.

El dijous passat, ambdues formacions van presentar el document en què van defensar la seva utilitat per combatre l'especulació, el monocultiu i la gentrificació. L'objectiu també era protegir el comerç de proximitat.

La tercera tinenta d'alcaldia i regidora de Mobilitat, Laia Bonet, ha defensat anunciat que hi votaria en contra minuts abans de la votació del document en la comissió. Ha justificat el seu canvi de posicionament dient que el document final "no s'ajusta" a l'acord al qual els dos socis de govern van arribar. "La regulació estricta només afectava onze carrers i ara s'ha ampliat a 37", ha lamentat.

Bonet ha afirmat que el "monocultiu no és una realitat ni un risc que ara per ara afecti tot l'Eixample". Per aquest motiu, ha recordat que el PSC va mostrar-se reticent des de l'inici de les negociacions a aplicar una normativa homogènia per a tot l'Eixample. Ha apuntat que si es va arribar a un acord va ser perquè es va pactar una vigència del Pla per tot el districte, però amb una regulació "molt diferenciada" en funció de les necessitats de cada carrer.

Laia Bonet, tercera tinenta d’alcaldia i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, en una atenció als mitjans. — Norma Vidal / ACN

En aquest sentit, ha dit que es va pactar que la regulació més estricta només afectaria onze carrers de l'Eixample. La sorpresa, afirma Bonet, és que a darrera hora a l'expedient "s'ha incorporat una motxilla" que també hi suma tot el barri de Sant Antoni i l'àrea del voltant del carrer Girona, que ja tenien un pla d'usos propi. "Això suposa que es passi dels onze carrers pactats a 37", ha remarcat.

El PSC ha assegurat que ha rebut el suport per escrit de les organitzacions Consell de Gremis, Gaudí Shopping, Som Sant Antoni, Pelai Centre, Eix Sagrada Família, Diagonal Boulevard, Coreixample, Barcelona Oberta, Foment Comerç, Eix Comercial de Rambla Catalunya i Barcelona Passeig de Gràcia.

El nou Pla d'usos de l'Eixample només ha tingut el suport dels comuns en la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. La resta de formacions i regidors han expressat la seva oposició excepte ERC, que s'ha reservat el vot fins a la propera sessió del ple municipal.

Sanz apunta cap a Barcelona Oberta

La segona tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, s'ha mostrat sorpresa pel "gir sobtat" del PSC. Segons defensa, arriba després que s'hagués tancat un acord que ja recollia aplicar de forma estricta aquest nou Pla d'usos també a Sant Antoni i als entorns del carrer de Girona.

Sanz ha afirmat que aquest canvi de posicionament està relacionat amb la pressió que ha exercit Barcelona Oberta perquè la regulació més estricta no s'apliqui a carrers com el passeig de Sant Joan. Amb tot, s'ha mostrat disposada a seguir negociant per arribar a un acord abans del ple que se celebrarà el 27 de gener. "Apel·lo a la responsabilitat", ha insistit.

Per la seva banda, la regidora d'ERC, Eva Baró, ha expressat la seva "perplexitat" per la situació "inversemblant" que s'està vivint. Ha recordat que es tracta d'un Pla d'usos "molt important" i que tindrà un impacte molt gran en el districte.