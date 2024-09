El planeta registra l'agost més càlid des que es tenen dades

El darrer agost va ser el més càlid -juntament amb l'agost de 2023- des que es tenen dades. Així ho certifica la informació publicada aquest divendres pel programa europeu Copernicus, que situa la temperatura mitjana global durant l'agost del 2024 en els 16,8 graus centígrads.

Això implica que la temperatura de la Terra va tornar a situar-se més d'1,5 graus per sobre els nivells preindustrials, incomplint els límits de l'Acord de París, que tenen com a objectiu limitar l'escalfament global per sota els dos graus respecte als nivells preindustrials, preferiblement per sota els 1,5 graus. De fet, segons Copernicus, en 13 dels 14 últims mesos la temperatura mitjana del planeta ha sigut més d'1,5 graus superior a la del període 1850-1900.

En aquest sentit, la temperatura global mitjana dels últims 12 mesos ha estat la més alta en comparació a qualsevol altre període de 12 mesos consecutius. En concret, la temperatura registrada entre setembre de 2023 i agost de 2024 ha estat 0,76 graus més alta en comparació al període 1991-2020 i fins a 1,64 graus més elevada respecte als anys preindustrials.

En la mateixa línia, la temperatura global registrada des de l'inici d'aquest any és 0,23 graus superior a la dels primers vuit mesos de l'any passat. Les dades, segons Copernicus, conviden a pensar que aquest 2024 "serà l'any més càlid des que es tenen registres".

"Els episodis de temperatura extrema que hem presenciat aquest estiu cada cop seran més intensos, amb conseqüències més devastadores per a la població i el planeta; hem de prendre accions urgents per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle", reivindica la directora del servei climàtic del programa, Samantha Burgess.

L'estiu més càlid a Europa

Una de les regions que més ha patit els efectes de l'escalfament global aquest estiu ha estat Europa. Segons Copernicus, la temperatura mitjana al continent entre els mesos de juny i agost s'ha situat 0,69 graus per sobre la mitjana del període 1991-2020, superant el rècord de l'any anterior (0,66 graus).

Per altra banda, l'observatori concreta que la major part de la regió mediterrània i l'est d'Europa van experimentar unes condicions més seques que l'habitual, destacant episodis de sequera en alguns punts com Catalunya.