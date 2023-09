Plataforma per la Llengua anuncia noves accions per defensar l'oficialitat del català a la UE

Plataforma per la Llengua ha llançat una nova web per donar el tret de sortida a una campanya "intensa" en favor de l'oficialitat del català a la Unió Europea. A través del portal, catalaoficial.eu, l'entitat demana a la ciutadania que signi la campanya per pressionar perquè el català sigui oficial aprofitant una possible investidura de Pedro Sánchez i la presidència espanyola de la UE, que va començar el juny.

En un comunicat, l'entitat diu que "fa responsable el govern espanyol de la negociació que cal perquè els 26 països restants de la UE acceptin el català com a llengua oficial, i demana als ciutadans que donin el seu suport a la campanya a través del portal".



En aquesta pàgina web l'entitat hi publicarà cada dia una conseqüència negativa de la no oficialitat del català. Plataforma per la Llengua també demana donatius per "donar força" a la campanya i s'ha posat com a objectiu arribar als 15.000 euros per poder dur a terme "accions visibles" a favor de l'oficialitat, com també per a "fer diplomàcia exterior".

La web també inclou una secció de preguntes freqüents que donen resposta a diversos aspectes relacionats amb aquesta qüestió, els efectes que suposa ser una llengua oficial de la UE i diversos elements que ajuden a comparar la situació actual del català respecte d'altres llengües oficials de dimensions similars, i fins i tot amb un nombre inferior de parlants.

"Finestra d'oportunitat"

L'entitat preveu "intensificar" la campanya i fer aquestes accions de pressió abans de les reunions del Consell de la UE del 19 de setembre i del 23 d'octubre. Plataforma per la Llengua ha recordat que la presidència rotatòria de la UE que exerceix Espanya fins a final d'any és una bona finestra d'oportunitat per aconseguir aquesta reivindicació històrica.

L'entitat ha tornat a demanar que el Govern espanyol faci públic el memoràndum que presentarà al consell de la UE i faci públics els detalls i l'argumentació amb què justifica la sol·licitud de fer oficial el català.

Sobre aquesta qüestió, en una entrevista a Europa Press, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, ha assegurat que no té constància de l'oposició de cap estat europeu a l'oficialitat del català a la UE, i que confia que la proposta s'aprovi en el ple del Consell d'Assumptes Generals del 19 de setembre.