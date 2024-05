La pluja dona una treva i Berga esclata amb els salts de la primera Patum Completa

La primera Patum Completa d'aquest dijous de Corpus va haver d'endarrerir-se mitja hora a causa de la pluja intensa que queia a Berga. A les deu de la nit, però, van començar a sentir-se les primeres músiques. La comparsa dels Turcs i Cavallets va ser la primera a sortir i el ball va haver d'aturar-se uns instants perquè els balladors no podien saltar per la gran quantitat de gent que hi havia a la plaça Sant Pere.

Abans, però, s'havia fet el tradicional cant dels Segadors i els milers de persones congregades van esclatar amb crits d'"independència". El moment àlgid de la nit va arribar amb el salt de Plens, que va inundar la plaça amb un mar de foc. Durant tots els dies de Patum es cremaran uns 400 quilos de pólvora.

La plaça s'ha omplert de gom a gom i no hi cabia ni una agulla. De fet, hi havia tanta gent a la plaça Sant Pere que la música s'ha hagut d'aturar en diverses ocasions per fer lloc a les comparses (els Turcs i Cavallets, les Maces, les Guites, l'Àliga, els Nans Vells, els Gegants i els Nans Nous).

Els Plens omplen de foc la plaça

Un dels moments més esperats de la festa és poder veure la plaça plena de foc. Aquest dijous a la nit, només de la comparsa dels Plens han saltat gairebé 200 persones, 100 al primer salt i 100 més al segon. Els Plens són diables de foc que es protegeixen amb una roba gruixuda que no crema, amb herbes que tenen propietats ignífugues -la vidalba- i una màscara. Cada ple porta tres fuets a la cua i sis al cap (tres fuets a cada banya) i van acompanyats d'una persona que els guia enmig de la multitud a la plaça. Només aquest dijous s'han cremat 131 quilos de pólvora dels 400 previstos durant els cinc dies de festa.

A la plaça de la Ribera -punt on es vesteixen els Plens- aquest dijous han confluït persones que fa anys que salten de Plens i d'altres que ho feien per primer cop. És el cas de la Veronica Carballo, veïna de Berga que fa molts anys que salta. "Fer de Ple és una experiència molt bonica, és difícil d'explicar, s'ha de viure per entendre-ho", ha exposat. De la seva banda, en Xavi Vall s'estrenava de Ple: "M'han dit que és una sensació molt bonica que s'ha de viure".