El podcast de comèdia 'La Ruïna' canvia a català i fa el salt a RTVE Catalunya

El podcast humorístic La Ruïna ha fet el salt a la pantalles de televisió. El show de comèdia dirigit pels humoristes i guionistes Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull, originalment en castellà i emès a través de YouTube, ara passarà a fer-se en català i tindrà un lloc a la graella de RTVE Catalunya. Aquest programa de comèdia sempre compta amb un convidat conegut que explica una situació vergonyosa o ridícula de la seva vida, i el públic intervé per aportar les seves vivències més ruïnoses. La més penosa, guanya.

El format televisiu replica el podcast d'èxit del dos humoristes, on tots dos presentadors seuen al darrere d'una taula per on passen els convidats i espectadors que intervenen. La gran estrena de La Ruïna serà el proper dimarts 10 de gener a les 11 de la nit. El programa s'emetrà regularment per La 2 Catalunya tots els dimarts a la nit, després de l'emissió del programa Cachitos de Hierro y cromo. No obstant això, la tradicional emissió del programa els dimecres en castellà es mantindrà a través de les plataformes YouTube i Spotify.

El primer convidat d'aquest nou programa de televisió serà el periodista osonenc Albert Om, que explicarà com va ser víctima d'un robatori a Les Rambles mentre tenia una conversa estrambòtica amb la policia. Membres del públic també pujaran a l'escenari per acompanyar a Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull, i compartiran històries inversemblants viscudes en una animal party molt humida a Milà, d'empassar-se una bala o confondre la persona amb qui te'n vas al llit.

Altres convidats que també passaran per La Ruïna son personalitats tant conegudes com Santi Millán, Thais Villas, Empar Moliner, Toni Soler o David Verdaguer. Mentrestant, el podcast d'èxit mantindrà la seva llarga agenda de compromisos en directe arreu de l'Estat, que seguirà el seu curs en llengua castellana.

El fet que RTVE Catalunya hagi decidit apostar per portar La Ruïna a la gran pantalla no és un fet aillat dins el món dels podcast d'èxit. I ho demostra el fitxatge d'un altre dels programes més escoltats arreu de l'estat, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, també de la productora El Terrat, per la plataforma digital HBO Max, que ha decidit produir la desena temporada del show per oferir-la dins el seu catàleg.