Podem trenca amb Sumar al Congrés i passa al Grup Mixt

Es confirma el trencament entre Podem i Sumar. Els cinc diputats de la formació morada al Congrés han anunciat aquest dimarts que abandonen el grup compartit amb la formació de Yolanda Díaz i passen definitivament al Grup Mixt. Sumar tenia 31 representants a la Cambra Baixa i ara es queda amb 26.



La maniobra es produeix després que Podem ha quedat sense carteres ministerials, i no disposava tampoc de cap portaveu a les noves comissions al Congrés dels Diputats. El portaveu i diputat Javier Sánchez Serna han explicat que la decisió s'ha pres un cop han sabut que no podrien intervenir en la compareixença a la Cambra Baixa del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, sobre el conflicte entre Israel i Palestina.

La secretària general Ione Belarra ha admès que es tracta d'un pas difícil, però "imprescindible per seguir transformant el nostre país". "Fa falta una esquerra feminista, ecologista i transformadora", ha dit en una piulada a X. Podem s'inscriurà d'aquesta manera a un Grup Mixt on fins ara només hi havia tres diputats, els del BNG, UPN i Coalició Canària.



Per la seva part, Sánchez Serna ha criticat el PSOE i Sumar han "expulsat" Podem del govern espanyol i els ha estat "impossible" fer "transformacions" dins del grup de Sumar. "Des d'ara, els diputats de Podem passem al Mixt per garantir la nostra capacitat de fer política al Congrés i continuar impulsant les mesures valentes que necessiten les majores socials d'aquest país", ha avançat.



En una compareixença al Congrés, ha afirmat que amb aquest moviment Podem busca "impulsar canvis valents i ambiciosos per fer possible el que ens diuen que és impossible", però també tornar al govern espanyol. "Amb el suport de la nostra militància seguirem treballant amb total autonomia política per recuperar la unitat del bloc democràtic i tornar a governar en coalició", ha sostingut.



El diputat de la formació morada ha defensat que les regles que havia imposat la direcció de Sumar "no són iguals per a tots els membres d'aquesta coalició". I ha lamentat que, fins ara, Podem no ha pogut fer política en forma d'intervencions o a l'hora de presentar les seves pròpies iniciatives.



Repercussions en la majoria de la investidura

El divorci entre Sumar i Podem pot tenir efecte també la majoria de la investidura, que amb Podem suma 179 diputats, tan sols tres per sobre la majoria absoluta. Fonts de Podem ja havien advertit que negociarien les lleis pel seu compte, mentre que Sumar perfilava un reglament de grup per assegurar la disciplina dels diputats.



Podem va assolir un acord amb Sumar per concórrer plegats a les eleccions generals del 23-J, però l'entesa no va ser fàcil i la gestió de l'acord s'ha omplert de retrets. Les exministres Irene Montero i Ione Belarra van aprofitar els actes d'intercanvi de carteres per denunciar que el PSOE i Sumar havien "expulsat" la seva formació del govern.