La polèmica per la vacunació arriba a l'Exèrcit i Defensa demana explicacions a l'Estat Major per vacunar la cúpula

La polèmica per la vacunació de càrrecs públics ha arribat a l'Exèrcit. Aquest divendres s'ha sabut que tant el cap de l'Estat Major, Miguel Ángel Villaroya, com altres alts càrrecs de la cúpula militar han rebut la primera dosi de la vacuna. Tot i que han al·legat haver seguit el protocol establert dins del pla de vacunació de les Forces Armades, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que no ho sabia i els ha demanat explicacions.



"He demanat al general Villarroya un informe i en funció del que digui veurem", ha revelat la ministra de Defensa, que ha sostingut que l'Estat Major treballa "sempre" amb "moltíssim rigor" però ha emplaçat a conèixer les explicacions sobre el seu protocol de vacunació. "Dins del pla general de les Forces Armades, l'Estat Major estava previst. No puc prendre cap decisió perquè desconec com s'està desenvolupant fins que em passi la informació corresponent", ha explicat.

Aquesta informació ha augmentat en les últimes hores la polèmica sobre les persones que han rebut la primera dosi de la injecció contra el coronavirus malgrat no ser grups de risc. Aquesta llista cada vegada és més gran, i hi apareixen més de vint polítics de l'Estat, entre consellers, alcaldes i regidors, fins a alts càrrecs públics, directius d'una empresa d'ambulàncies o informàtics. Entre ells, l'alcalde i un regidor de Riudoms (Baix Camp), que van explicar que els hi havien administrat unes dosis que estaven apunt de fer-se malbé.



Segons ha explicat un portaveu de l'Estat Major, les Forces Armades tenen assignat pel Ministeri de Sanitat un contingent de vacunes al marge de la que es reparteixen entre les comunitats autònomes per a ser subministrades a la població civil. Dins d'aquest contingent, a l'Estat Major de la Defensa li correspon un percentatge per al qual es va establir un ordre de prioritats: personal sanitari, militars que participaran en missions internacionals i, finalment, l'estructura de comandament seguint un criteri d'edat. Aquí és on s'ubiquen els alts càrrecs que ja han estat vacunats, després que s'acabés la vacunació dels primers dos grups, segons han informat.



La notícia ha suscitat reaccions en el món polític. La consellera de Salut, Alba Vergés, ho ha qualificat d'"indignant" i ha demanat explicacions al ministre de Sanitat, Salvador Illa. "Com és que amb la vacuna prioritza els militars davant dels professionals sanitaris?", li ha preguntat.