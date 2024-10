El policia que va agredir Jordi Borràs amenaça altres periodistes

El policia que va agredir al fotoperiodista Jordi Borràs ha amenaçat diversos periodistes les darreres hores a través de les xarxes socials. En concret, Iván Racaj ha interpel·lat Miquel Ramos arran d'una piulada sobre el "genocidi" contra el poble palestí, i també Fonsi Loaiza per compartir les paraules d'una de les responsables d'un bar gallec atacat pel Frente Bokerón del Màlaga de futbol. El policia nacional va acceptar un any de presó per uns fets que es van produir el 2018 al mig del carrer, al barri Gòtic de Barcelona.

En el primer dels casos, el periodista piulava que "d'aquí a uns anys, les noves generacions ens preguntaran què vam fer davant d'aquest genocidi que estem veient en directe contra el poble palestí", incidint que "les imatges de l'horror i el paper de cadascun romandran per sempre". El policia ha contestat el tuit a X: "Avui ens pregunten per la neteja ètnica ocorreguda al País Basc (més de 200.000 persones expulsades per força) pels teus amics els etarres", abans d'enviar-lo a "prendre per cul" i titllar-lo de caratajada, per la cicatriu que té al rostre.

Hoy nos preguntan por la limpieza étnica ocurrida en el País Vasco (más de 200.000 personas expulsadas a la fuerza) por tus amigos los etarras. Así que te puedes ir a tomar por culo caratajada — Iván Racaj 🇪🇸 ‎ ن (@IvanRacajF) October 8, 2024

En el cas de Loaiza, aquest ha compartit unes paraules d'una de les responsables del bar atacat pels "neonazis" del Frente Bokerón del Màlaga a la Corunya. "Aquests feixistes encara campen a gust i la policia no n'ha detingut cap", ha lamentat el periodista. L'agent li ha dit que anés amb compte puix "molta gent d'aquests" li "té ganes". Racaj s'ha referit al periodista com a "orelles" i ha dit que les seves "dumbes es veuen a distància", atacant-lo així pel seu físic.

Ten cuidado orejas, que mucha gente de éstos te tiene ganas y tus dumbas se ven a distancia — Iván Racaj 🇪🇸 ‎ ن (@IvanRacajF) October 7, 2024

Arran d'aquestes rèpliques, Ramos ha preguntat a l'usuari relacionat amb el policia: "No seràs tu el policia i les escombraries feixistes condemnats per agredir un fotoperiodista?", posant sobre la taula el cas de Borràs. En una altra piulada, pregunta a la Policia Nacional i al ministeri de l'Interior si aquest policia condemnat per agredir un fotoperiodista "que continua amenaçant altres periodistes per xarxes continua portant placa i pistola".

L'agressió a Jordi Borràs

L'inspector de la Brigada d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional va acceptar a principis de 2022 un any de presó per haver agredit el fotoperiodista el juliol del 2018 al mig del carrer al barri Gòtic de Barcelona. El policia va admetre l'agressió i la motivació ideològica, però la pena de presó va quedar suspesa amb la condició que l'inspector segueixi un curs de drets humans i de contenció dels impulsos violents. El policia va denunciar que Borràs l'havia agredit inicialment, però finalment ha retirat la denúncia, que la Fiscalia tampoc es creia.