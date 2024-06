El Port de Barcelona invertirà 250 milions al Port Vell, que també guanyarà 15 hectàrees

El nou Pla Estratègic del Port Vell 2025-2030 preveu que el Port de Barcelona inverteixi 250 milions d'euros al port-ciutat. El projecte també contempla que guanyi una superfície de 15 hectàrees cap al sud, als molls Sant Bertran i Pescadors, i que s'afegiran a les 70 que ja hi ha actualment. "Volem fer més Port Vell i que sigui més ciutadà", ha explicat aquest dijous el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó.

Entre els objectius estratègics del pla, hi ha una major integració del port-ciutat, completar la transformació urbanística i energètica o superar els 10.000 treballadors, dels quals un 30% dedicats al sector nàutic. També contempla incrementar el nombre d'empreses localitzades al Port Vell i que com a mínim un 30% estiguin vinculades al sector marítim, logístic i portuari.

El Port Vell és l'àrea més antiga del Port de Barcelona i la que rep més visitant, amb més de 25 milions a l'any, i on es combina l'ús ciutadà amb el turístic. En el pla s'inclouen accions específiques per fer del Port Vell una àrea més ciutadana amb activitats culturals, esportives i lúdiques relacionades amb el mar. Paral·lelament, es vol desplaçar l'activitat comercial i de transports de viatgers més cap al sud.

El director del Port Vell, David Pino, ha detallat que el document "neix de la voluntat de consolidar el Port Vell com un referent global de port ciutadà diversificat, innovador i sostenible". El Pla Estratègic del Port Vell començarà a aplicar-se l'any que ve i s'allargarà fins al 2030.

Els objectius del pla

Pino ha destacat projectes com la reforma del moll Barcelona i la connexió amb el moll Drassanes, "que suposarà l'obertura del World Trade Center al mar". O la transformació dels tinglados del moll Oriental, un espai polivalent que vol ser "actiu sociocultural". D'altra banda, es dissenyaran cinc illes climàtiques i zones verdes amb elements urbans que incorporin la generació, ús i emmagatzematge d'energies renovables.

Un altre dels eixos del pla és l'objectiu d'arribar als més de 10.000 treballadors al Port Vell el 2030. El projecte també planteja que almenys un 30% es dediqui al sector nàutic, a les matines i als clubs de Marina 92, Marina Port Vell, Marina Port Vela, Barcelona Nàutic Center, Reial Club Marítim i Reial Club Nàutic.

Finalment, pla referma la voluntat de posicionar el Port Vell en l'àmbit internacional com a districte innovador. Es vol augmentar la presència d'start-ups i que com a mínim una tercera part estigui vinculada al sector marítim, logístic o portuari. Destaca l'espai d'innovació Blue Tech Port per a empreses relacionades amb l'economia blava, que entrarà en una nova fase amb la creació de nous espais als tinglados del moll de Sant Bertran.