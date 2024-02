El Port de Barcelona millora la seva xifra de negoci, tot i el descens de trànsits per la conjuntura internacional

El Port de Barcelona no ha restat al marge de la tendència general de la resta d'infraestructures de l'Estat espanyol i fins i tot europea, en la qual els conflictes bèl·lics, comercials i polítics han impactat en l'activitat i en els trànsits. En el cas del Port de Barcelona, els trànsits generals van descendir un 9,8% en 2023, situant-se en els 64 milions de tones, sobretot pel refredament de les exportacions a conseqüència de la menor demanda. Un dels àmbits essencials del Port de Barcelona, el de contenidors, també ha constatat la incertesa econòmica, amb una reducció del 7%, quedant-se en els 3,3 milions de TEUS (contenidor de 20 peus). "Un any complicat en trànsits per la inestabilitat geopolítica i una solidesa econòmica". Aquest ha estat el resum fet pel president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, durant la presentació de resultats de l'entitat durant l'any 2023.

Per la seva banda, el director general del port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha destacat que en el sector de les importacions, els efectes de la sequera han provocat un increment de les arribades de cereals per a i farines per a fabricar pinsos animals davant la falta d'oferta, generant uns bons registres en els sòlids a granel. En el costat contrari, els líquids a dojo han caigut un 17% pel menor trànsit de productes petrolífers com la gasolina i les importacions del Gas Natural Liquat (GNL). En aquest aspecte, un altre punt negatiu ha estat la menor demanda de gas natural per l'aposta per les renovables i l'aprovisionament dels operadors després de l'esclat de la guerra d'Ucraïna a principis de 2022.

Impacte dels atacs houthis al Mar Roig

Malgrat que el conflicte del Mar Roig, en el qual les milícies houthis intercepten i ataquen als vaixells que naveguen en direcció a Àsia creuant el Canal de Suez, només ha afectat els resultats del port de Barcelona durant l'última setmana de desembre de 2023, Carbonell ha admès "una reconfiguració de les rutes i unes demores mitjanes en l'arribada dels vaixells de 10 a 20 dies, l'atracada de vaixells amb major capacitat de càrrega i una tensió en el preu dels nolis, fruit de la reducció de l'oferta i major demanda". El director general del Port de Barcelona ha recordat que, actualment, existeixen vuit serveis setmanals entre la capital catalana i el continent asiàtic que passen pel Canal de Suez.

La part positiva en els tràfics ha estat la importació i exportació de vehicles, que en 2023 es van incrementar un 33%. L'aportació principal a aquest segment ha estat l'arribada de cotxes des de la Xina, trànsit que ha augmentat un 54%, especialment el dels vehicles procedents d'allà. De fet, els elèctrics ja suposen una de cada tres importacions de cotxes, dels quals el 92% procedeixen del país asiàtic.

Malgrat el descens generalitzat en els trànsits, especialment el dels líquids a dojo i els contenidors, dos dels sectors que més pesen en el global del Port de Barcelona, la subdirectora general i responsable de l'àrea econòmica-financera, Miriam Alaminos, ha assenyalat que "2023 ha suposat un canvi de cicle amb un nou rècord en la xifra de negoci, que ha arribat als 189 milions d'euros, recuperant-nos totalment dels efectes de la Covid-19". Malgrat la bona salut financera general, el resultat d'explotació del port de l'any passat, els beneficis posteriors als impostos, han estat negatius, rebaixant-se un 18,5% fins als 44 milions d'euros. Alaminos ho ha atribuït a les inversions necessàries per a la reordenació de les terminals de creuers, concentrades en el Moll Adossat, allunyant-les de la ciutat, l'augment salarial dels empleats públics i les amortitzacions.

Inversions previstes

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha remarcat l'aposta de l'organisme per la sostenibilitat a través d'algunes inversions iniciades durant l'any 2023, com la licitació d'algunes fases del projecte 'Nexigen' per a electrificar els molls o els avanços en el desplegament de l'energia fotovoltaica. A més, ha incidit en el compliment de l'acord establert en 2018 amb l'Ajuntament de Barcelona per a allunyar l'activitat dels creuers de la ciutat, concentrant-la en el Moll Adossat.

En 2023, el Port de Barcelona ha destinat 150 milions d'euros de procedència pública a inversions. Per al 2024, està prevista la publicació del pla de finançament i d'inversió dels accessos ferroviaris. El segon gran projecte anunciat per a enguany és l'adequació del Moll Catalunya i la zona d'atracaments per a impulsar un projecte de recuperació dels dragatges marítims. En cada cas, la inversió supera els 100 milions d'euros, d'un important total previst per a 2024 de 332,5 milions d'euros. Salvadó ha revelat que el port ja compta amb els permisos ambientals per a executar el projecte.

El president del Port ha dibuixat els reptes pendents de l'entitat per a 2024, entre els quals ha establert un salt qualitatiu en l'esforç inversor, la resposta a les noves necessitats operatives, l'avanç en la intermodalitat ferroviària, la sostenibilitat i la descarbonització, l'obertura del port a la ciutat i la construcció d'un ecosistema innovador de l'economia blava.