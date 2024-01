Un 20% dels creuers que atraquen al Port de Barcelona utilitzen el Gas Natural Liquat com a combustible

En el llarg camí cap a la descarbonització del transport marítim, les navilieres estan apostant per combustibles de transició, que generen emissions de CO2, però en una quantitat inferior als tradicionals, amb més contingut en sofre. En aquest escenari, un dels combustibles que més s'empra és el Gas Natural Liquat (GNL), un dels que s'ha demostrat més eficaç per reduir l'impacte ambiental de l'activitat portuària. Fruit d'aquesta visió, avui s'ha conegut que un 20% dels creuers que van fer escala al Port de Barcelona durant l'any 2023 va utilitzar el GNL per propulsar-se, el que suposa un total 164 vaixells. Un altre segment que també està incrementant aquestes operacions són els ferris, ja que 418 d'ells, el 12% dels que van fer escala a la dàrsena barcelonina, també van fer-ho amb GNL. Aquestes dades s'han difós en el marc de la presentació del balanç de les operacions del Port de Barcelona amb aquest combustible, que ha tingut lloc amb una visita marítima a l'operativa de la gavarra 'Haugesund Knutsen', que subministra regularment GNL al creuer 'Costa Smeralda' de la naviliera Carnival.

El repàs a les actuacions de subministrament i escales dels vaixells amb GNL l'ha realitzat el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, que ha estat acompanyat pel cap de Sostenibilitat i Transició Energètica, Hector Calls. En total, durant l'any passat, el port va efectuar 199 operacions de subministrament de GNL, el que va generar un volum de 143.000 metres cúbics, xifra que duplica l'assolida durant l'any 2021. La comparació de dades es fa amb 2021 perquè el 2022 la demanda va ser molt baixa a conseqüència de l'encariment dels preus energètics derivat de la invasió de Rússia a Ucraïna i el conflicte bèl·lic que es va iniciar. La pujada de preus va fer que algunes navilieres que aposten generalment per aquest combustible, com és el cas de Baleària, que incorpora motors duals als seus vaixells per emprar indistintament gasoil marí o GNL, dessistissin d'utilitzar per aquest motiu el GNL als seus vaixells.

Salvadó: "El GNL és un combustible madur, del qual disposem tecnologia per a subministrar-nos i el coneixement tècnic per a les operacions"

Fruit de la normalització dels valors del gas, la posada en marxa a principis de l'any 2023 de la gavarra 'Haugesund Knutsen', que té la seva base al Port de Barcelona, i la política de bonificacions de taxes que ha implantat l'entitat des de l'any 2015 per atraure un tràfic de vaixells sostenibles, el subministrament de GNL s'ha duplicat entre 2021 i 2023, al mateix ritme que ho han fet les escales, que han crescut des de les 388 de 2021 fins a les 618 de l'any passat. Així ho ha explicat Lluís Salvadó, que ha afegit que "el GNL és un combustible madur, del qual disposem tecnologia per a subministrar-nos i el coneixement tècnic per a les operacions".

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, durant la presentació.

Reducció d'emissions

Salvadó ha recordat que existeix un cert consens a admetre que els vaixells que usen GNL aconsegueixen eliminar el 100% de les emissions d'òxids de sofre, un 70% les d'òxids de nitrogen i un 20% les de CO₂. El president del port de Barcelona ha explicat que la instal·lació d'una gavarra de subministrament amb base permanent suposa la culminació d'un procés que es va iniciar en 2017 amb la utilització de camions per a dur a terme les operacions de 'bunkering' (abastir de combustible) i va prosseguir en 2019 amb l'ús de gavarres externes.

Dels 8.783 vaixells que van atracar l'any passat al Port de Barcelona, 618 d'aquests estaven propulsats per GNL, la qual cosa representa el 7% del total, el doble que el 2022. De fet, el president del Port de Barcelona ha revelat que, actualment, existeixen dues peticions d'operadors de subministrament de GNL per a instal·lar-se allà.

"Estudiarem alternatives com a noves embarcacions o noves plantes de producció de combustibles en les nostres instal·lacions"

A finals del 2023 també es va fer la primera operació de subministrament de GNL a un vaixell de mercaderies, concretament a un portavehicles. A més de les companyies de creuers i de ferris, les navilieres estan posant en servei vaixells portacontenidors, de vehicles i de càrrega a dojo -dedicats al transport de gra o productes químics- propulsats per GNL. Per aquest motiu, Lluís Salvadó ha indicat que, a més de l'aposta de les companyies de creuers, que "a conseqüència de la pressió social estan duent a terme inversions considerables per a descarbonitzar les seves flotes", el Port de Barcelona considera ampliar el servei de subministrament de GNL amb la gavarra 'Knutsen Scale Gas' a noves tipologies de vaixells.

En aquest àmbit, ha assenyalat que aquesta encara no està al màxim de la seva capacitat, ja que l'any passat va efectuar 63 operacions i l'objectiu és aconseguir el centenar durant aquest any. En el cas que es mantingui la tendència de creixement en aquest sector, "estudiarem alternatives com a noves embarcacions o noves plantes de producció de combustibles en les nostres instal·lacions".

La introducció de combustibles menys contaminants és una de les potes en les quals treballa el Port de Barcelona per descarbonitzar l'activitat. El seu projecte estrella, anomenat 'Nexigen', és l'electrificació dels molls, de forma que els vaixells que atraquin a les seves instal·lacions puguin utilitzar la infraestructura que els hi permeti consumir electricitat. Amb una inversió de més de 130 milions d'euros, l'organisme té previst desplegar una xarxa d'OPS (Onshore Power Supply), un sistema per connectar els vaixells a l'electricitat durant la seva estada al port, afavorint que els motors puguin estar apagats durant les operacions de càrrega i descàrrega de persones o mercaderies. La previsió és que l'any 2030 es tinguin electrificats tots els punts d'atracament dels creuers, el Moll Prat de contenidors i les terminals de ferris, eliminant 66.000 tones de CO₂ i 1.234 tones de NOx, el que redundaria en la qualitat de l'aire.