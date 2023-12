La zona logística del Port de Barcelona generarà l'energia per garantir el consum anual de més de 40.000 persones

Subministrar l'equivalent al consum anual de 41.250 persones, el que suposa generar l'energia elèctrica necessària per abastir tot l'any ciutats com Vilafranca del Penedès o Igualada o barris de Barcelona com la Vila Olímpica o Trinitat Nova. Aquest serà el resultat del projecte que ha presentat el Port de Barcelona, que a la seva Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) disposarà del parc fotovoltaic sobre coberta més gran d'Europa. Aquesta mateixa setmana, Cilsa, la societat gestora de la ZAL, de la qual formen part el mateix port i Merlin Properties, ha col·locat la primera instal·lació fotovoltaica, de 8,2 MWp, sobre la coberta de l'actual nau de la cadena francesa Decathlon. La iniciativa s'engloba en un projecte per col·locar-les a la majoria de naus, una actuació que es desenvoluparà per fases fins a 2026 i que s'integra en un projecte de protecció de l'entorn i de millora de l'eficiència en l'ús dels recursos naturals.

El primer pas serà la instal·lació dels panells solars a la nau de Decathlon en una superfície de més de 90.000 metres quadrats, l'equivalent a 15 camps de futbol, i una producció elèctrica prevista de 9.862,65 MWh/any, el que abastiria energèticament a gairebé 8.500 persones. Aquesta primera iniciativa, amb una inversió de sis milions d'euros, afavorirà un estalvi de 2.465 tones anuals de CO2, el que representa les emissions de 725 cotxes.

Representants de Merlin, el Port de Barcelona i Cilsa, durant la presentació del projecte. — Port de Barcelona

Posteriorment a aquesta actuació, el pla de Cilsa implica instal·lar plaques solars en diferents naus de la ZAL Prat (l'àrea de la ZAL Port ubicada en el municipi del Prat de Llobregat), a la ZAL Barcelona i a tota la zona del hub logístic de la ZAL del port, la qual cosa permetrà oferir energia a la comunitat portuària i al mateix Port de Barcelona. Aquests objectius de desenvolupament d'energia fotovoltaica els han presentat el president del Port de Barcelona i de Cilsa, Lluís Salvadó; el director de Logística & Retail de Merlon Properties, Luis Lázaro, i el director general de Cilsa, Jordi Guerrero.

Increment de l'autosuficiència energètica

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, assenyala que el desenvolupament d'aquesta instal·lació fotovoltaica és una nova mostra "del compromís del Port de Barcelona i de tota la Comunitat Portuària amb la descarbonització, apostant tant per l'energia fotovoltaica com per l'electrificació de molls o el desenvolupament de nous combustibles".

En l'àmbit de l'energia fotovoltaica, el Port de Barcelona treballa al màxim per assolir una capacitat de producció fotovoltaica en edificacions i cobertes ja existents dins del territori portuari d'entre 92 i 100 MW de potència i una producció elèctrica anual d'entre 120 i 150 GWh. Actualment, està en funcionament al voltant del 10% de capacitat d'aquesta primera fase (10 MW). En una segona fase, es podrien aconseguir entre 150 i 300 MW de potència addicional (entre 190 i 350 GWH de producció elèctrica anual) en els nous desenvolupaments previstos dins del recinte portuari.

El director de Logística & Retail de Merlon Properties, Luis Lázaro, comenta que "els tres pilars del compromís de Merlin amb la sostenibilitat són la gestió activa del canvi climàtic, el benestar de l'usuari final i l'impacte positiu a les ciutats". Per la seva banda, el director general de Cilsa, Jordi Guerrero, explica que "hem centrat els esforços en els darrers anys en el desenvolupament, construcció i gestió de gairebé 1 milió de metres quadrats de naus líders en eficiència energètica i edificació sostenible per configurar un parc logístic modern i respectuós amb l'entorn. Ara, iniciem una forta aposta cap a la transició energètica amb la instal·lació de fins a 450.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques i l'objectiu d'aconseguir proveir tots els nostres clients de l'energia verda necessària per cobrir el 100% de les seves necessitats operatives i reduir a zero les emissions de la ZAL Port generades per la nostra activitat logística i pels serveis que proveïm".

Nexígen: el projecte d'electrificació dels molls

A finals del mes d'agost, el Port de Barcelona va treure a licitació la construcció de la subestació elèctrica que esdevindrà el node principal de la xarxa per electrificar els seus molls, fent possible la descarbonització de l'activitat portuària. La licitació de l'obra té un pressupost de 14 milions d'euros i va ser aprovada pel consell d'administració del Port de Barcelona el mes de febrer, alhora que va obtenir l'autorització del Consell de Ministres.

La iniciativa inclou la construcció de la nova subestació en una parcel·la que el port té reservada per a aquest propòsit, així com la connexió amb la futura subestació Cerdà de Red Eléctrica Española (REE), actualment en construcció, mitjançant una línia d'alta tensió enterrada (220 KW). La nova subestació es farà en paral·lel als nombrosos tràmits i obres necessaris per fer realitat el projecte Nexígen per a l'electrificació dels molls, en què el port preveu invertir, en les primeres fases, uns 130 milions d'euros.

La nova subestació que va sortir a licitació és necessària per construir la xarxa de mitjana tensió que subministrarà electricitat als molls del recinte i serà l'element clau sobre el qual pivotarà la transició energètica de l'equipament. Així, el Port de Barcelona preveu que l'any 2030 els vaixells que arribin podran aturar els motors auxiliars i funcionar amb energia neta amb certificació d'origen 100% renovable, reduint-ne les emissions i contribuint a la descarbonització de l'activitat portuària i a la millora de la qualitat de l'aire.