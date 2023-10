L'Smart Ports 2023 girarà entorn de la innovació i l'economia blava

La innovació, l'economia blava i les empreses emergents del sector marítim seran els eixos principals de l'Smart Ports 2023. "Aplegarà experts en sostenibilitat, innovació i tecnologia portuària amb l'objectiu de contribuir a la construcció dels ports del futur i proposar solucions per al transport marítim", ha assenyalat el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, organització del certamen.

La cinquena edició tindrà com a lema Sailing Towards Innovation i se celebrarà els dies 7, 8 i 9 de novembre a Fira Gran Via en el marc de l'Smart City Expo World Congress (SCEWC). Com en anys anteriors, aplegarà vuit dels ports més innovadors del món: Anvers-Bruges, Barcelona, Busan, Hamburg, Los Angeles, Montreal, Rotterdam i Göteborg. Com a ports convidats hi assistiran Vancouver, Singapur, Tanger Med i la Port Authority of New South Wales, que aplega els ports australians de Sydney i Newcastle.

L'Smart Ports 2023 tindrà una nodrida agenda d'activitats, entre les quals destaca el Tech Tour Blue Economy, que té per objectiu finançar dos projectes transformadors en l'àmbit marítim i portuari. També la sessió High Level Roundtable, que reunirà els màxims responsables dels ports d'Hamburg, Los Angeles i Anvers-Bruges, i alcaldes de ciutats costaneres per debatre sobre la innovació i les relacions port-ciutat. Un altre dels moments destacats serà la sessió Innovation in Blue Economy, que explorarà com les noves infraestructures TIC (com 5G, L'AI o l'IoT) estan facilitant el desenvolupament de l'economia blava.

Els ponents analitzaran en aquesta sessió com la digitalització està transformant els ports, facilitant que siguin més intel·ligents, eficients i sostenibles. Finalment, la conferència Driving Sustainable and Intelligent Maritime Transport presentarà alguns dels últims avenços tecnològics que contribueixen a un transport marítim sostenible i intel·ligent.

"Ens hem convertit en soci estratègic de l'SCEWC perquè les ciutats portuàries no poden ser intel·ligents si no tenen un port intel·ligent que s'integri de manera sostenible en el seu entorn urbà, augmentant la seva contribució social, econòmica i ambiental a la comunitat", recorda Salvadó.

Innovació i economia blava

En aquesta edició, l'estand de l'Smart Ports i del Tomorrow.BlueEconomy comptarà amb una àrea d'innovació constituïda per vuit zones d'exposició destinades a empreses emergents i centres d'innovació vinculats a l'ecosistema de cada un dels vuit ports. En aquesta àrea es presentaran projectes disruptius relacionats amb la indústria marítima i portuària.

En paral·lel, Smart Ports signarà un acord de col·laboració amb Novarium, una plataforma tecnològica d'economia blava ubicada al Quebec i formada per empreses tecnològiques, emprenedors, inversors i partners industrials que ofereix serveis d'acceleració. "Reforçarà la nostra estratègia d'impulsar l'economia blava mitjançant iniciatives com el recolzament a les start-ups, la Fundació BCN Port Innovation, el desplegament de la xarxa 5G i la posada en marxa del Blue Tech Port, entre d'altres", conclou el president del Port de Barcelona.