El Port de Barcelona alerta que la proposta de Foment per l'aeroport "posa en risc" l'activitat portuària

El Port de Barcelona avisa que la proposta de Foment del Treball d'ampliar la pista de l'aeroport del Prat en 840 metres cap al nord "posa en risc" el futur de l'activitat portuària. En una carta, el president dse la infraestructura, Lluís Salvadó, retreu al president de la patronal, Josep Lluís Sánchez Llibre, que avali aquesta opció tot i ser haver estat informat "reiteradament" de les seves "greus potencials afectacions".

L'ampliació de l'aeroport proposada "pot impossibilitar el funcionament de l'actual terminal de contenidors del Moll Prat i el futur trasllat de la segona terminal de contenidors al futur Moll Catalunya", segons el port. I és que necessiten grues més altes que no podrien operar si els avions s'han d'enlairar, detalla el responsable.

"La dimensió dels vaixells portacontenidors actuals requereixen ja avui de grues de major alçada per poder operar al Port de Barcelona", insisteix en la missiva. Salvadó lamenta, tanmateix, que "generar greus incerteses públicament" pot afectar la presa de decisions estratègiques de les empreses que operen o es plantegen fer-ho des del Port de Barcelona.

En el text, el president del Port diu que fa dos anys que treballa amb les administracions responsables de trànsit aeri per "poder elevar les grues de 80 a 90 metres d'alçada". Això no obstant, i malgrat la "bona predisposició", no hi ha hagut avenços i qualsevol solució trigarà temps, segons defensa Salvadó.

"El Port avui ja no pot operar de forma eficient amb les embarcacions més grans com a conseqüència de l'impacte de les servituds derivades per la proximitat de l'aeroport", assegura el responsable. El president de l'ens aeroportuari considera que una futura ampliació de la pista cap al nord "agreujarà aquesta situació".

"Em sembla greu que Foment del Treball, una entitat amb la qual el Port ha mantingut històricament una estreta relació, proposi una ampliació de 840 metres cap al nord, tot i sent informats reiteradament per part del Port de Barcelona d'aquestes greus afectacions", conclou Salvadó.



La proposta de Foment

Foment del Treball ha proposat allargar la tercera pista de l'aeroport, la més propera al mar, just per sobre de La Ricarda, afectant de ple la zona protegida de Delta de Llobregat. És una de les 11 propostes que la Comissió per a l'ampliació de l'aeroport de Foment del Treball ha presentat aquest dilluns, entre les quals també hi ha tornar al sistema de pistes independents, malgrat que admet el cost social i polític tindria aquesta mesura.

Les organitzacions que formen part de la plataforma ecologista Zeroport ja han denunciat que la patronal no aborda la crisi ambiental i l'acusa d'assumir un paper polític que no li pertoca. La proposta ja la va plantejar Aena i va ser molt criticada.