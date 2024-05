El Port de la Selva, Pals i Sant Pere Pescador, els municipis amb més proporció de població estacional a l'estiu

El Port de la Selva (Alt Empordà), Pals (Baix Empordà) i Sant Pere Pescador (Alt Empordà) són els municipis amb més proporció de població estacional els mesos d'estiu, segons dades de l'any 2022 de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

El Port de la Selva va veure aquell any com les persones que hi van viure temporalment entre el juny i l'agost per motius com l'estiueig quintuplicaven els 1.015 residents permanents. A Pals, l'equivalent a les prop de 10.000 persones que s'hi instal·len a l'estiu multipliquen per quatre la població habitual, i en el cas de Sant Pere Pescador, la tripliquen. En conjunt, entre el juny i l'agost, el Baix Empordà suma l'equivalent a 100.000 persones de més i, el Tarragonès, a 80.000.

Les xifres que proporciona Idescat, de tots els municipis de 1.000 habitants o més, compten que cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, si 365 persones hi pernocten una nit, es computa com una persona que s'hi ha estat tot l'any. Les vacances, els caps de setmana o moviments sense pernoctació com treball o estudis hi estan inclosos, ja sigui a segones residències o establiments turístics.

Així, el Port de la Selva no només és el municipi del país amb més proporció de població estacional durant l'estiu, sinó també en el conjunt de l'any, amb l'equivalent a 2.075 persones, així que es triplica la població habitual. A Pals els habitants es multipliquen per 2,5, una xifra lleugerament superior que a Santa Susanna (Maresme). A Sant Pere Pescador, Naut Aran (Vall d'Aran) i la Jonquera (Alt Empordà), els passavolants també dupliquen el total de la població de gener a desembre – és a dir, que equivalen a més persones que les que hi viuen habitualment.

Barcelona, Salou i Lloret, els qui reben més població

En termes absoluts, Barcelona és el municipi de Catalunya amb més població estacional –l'equivalent a 74.457 persones– i també destaquen Salou (27.857), Lloret de Mar (16.899) i Tarragona (12.468). D'altra banda, els municipis on la població present és més inferior a l'empadronada són l'Hospitalet de Llobregat (-16.120 persones ETCA), Badalona (-15.866) i Sabadell (-13.472).

Per comarques, el Pallars Sobirà és la que més proporció de població estacional rep a l'estiu, gairebé tantes com hi viuen normalment (92,9%), però en nombres absoluts, representen 6.596 persones. La segueixen el Baix Empordà (73,3% dels residents permanents), amb l'equivalent a 100.596 persones; l'Alta Ribagorça (59,9% i 2.363 persones); la Cerdanya (48,9% i 9.409 persones) i l'Alt Empordà (48,1%) i 69.096 persones).

En el conjunt de l'any, les comarques amb més proporció de població estacional són el Pallars Sobirà (46,4% respecte a la població empadronada), l'Aran (39,0%), el Baix Empordà (33,5%), l'Alta Ribagorça (32,4%) i la Cerdanya (27,1%). A l'altra banda, l'Anoia (-5,7%), el Baix Llobregat (-4,3%), el Vallès Oriental (-4,2%) i l'Alt Penedès (-4,2%) són les comarques amb menor població estacional en termes relatius.

I en termes absoluts, el Tarragonès lidera el rànquing (l'equivalent a 55.644 persones), seguida del Baix Empordà (46.380), l'Alt Empordà (36.313), la Selva (29.407) i el Barcelonès (28.106). Per contra, entre les 19 comarques amb població estacional negativa destaquen el Baix Llobregat (-35.568), el Vallès Occidental (-30.372) i el Vallès Oriental (-17.724).