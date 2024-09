El PP s'avança a les comunitats i registra el recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia

La secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha anunciat aquest dijous el registre del recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia interposat per la formació. "Aquest recurs no només era necessari, sinó que és una obligació moral del PP", assegura Gamarra en una declaració sense preguntes distribuïda pels populars. La direcció nacional del PP no ha fet de moment públic el text del recurs.

Segons Gamarra, el recurs d'inconstitucionalitat "plasma totes les infraccions i vulneracions de la Carta Magna" i es fonamenta "en la no cobertura" constitucional de l'amnistia.

El PP ha esgotat els temps per al recurs —el termini de presentació del qual acaba el proper 11 de setembre—, registrant-lo només uns minuts abans que arrenqués l'obertura de l'Any Judicial, però avançant-se a les seves comunitats autònomes. Els barons populars ja tenen preparat l'imminent degoteig de recursos davant del Tribunal Constitucional contra l'amnistia.

A més, el PP també exigeix ​​a través del recurs que "el Tribunal Constitucional sigui un tribunal imparcial i independent a l'hora de conèixer sobre la inconstitucionalitat" de la llei d'amnistia, va explicar Gamarra. I per això l'acompanyen de la recusació de tres dels magistrats del TC: el president, Cándido Conde Pumpido, i els magistrats Juan Carlos Campo i Laura Díez. L'exministre ja va anunciar fa dos dies que s'apartava de les deliberacions del tribunal relacionades amb la llei d'amnistia.