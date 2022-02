L'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, ha criticat que encara no s'hagi executat cap actuació per corregir l'impacte de la primera ampliació de l'aeroport sobre l'espai natural quan aviat farà un any de l'advertiment de la Comissió Europea sobre l'estat de protecció del Delta del Llobregat. "Se'ns va anunciar que s'estava treballant amb un pla especial però encara no tenim cap proposta", ha denunciat l'alcalde.

Reclamen protegir l'espai per evitar-ne la regressió i també possibles sancions

Mijoler exigeix al Govern espanyol i a la Generalitat que "facin els deures" per tal de protegir l'espai natural i evitar la seva regressió, això com també per evitar haver de fer front a les possibles sancions que puguin arribar de Brussel·les per inacció davant els seus advertiments.

Un any de l'avís de la Comissió Europea

El divendres 18 de febrer farà justament un any que la Comissió Europea avisava el Govern espanyol del deteriorament del Delta del Llobregat a conseqüència de l'expansió de l'aeroport i el port de Barcelona. En aquesta notificació es reclamaven ja mesures per protegir un ecosistema "fràgil" i que és "crucial" per a les rutes migratòries de moltes espècies.

L'avís va fer moure ràpidament les institucions i el llavors conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, anunciava pocs dies després un nou pla especial de protecció del Delta del Llobregat. A dia d'avui, però, Mijoler denuncia que encara no coneixen "quines mesures s'han d'aplicar per corregir el que reclamava la Comissió Europea".

Encara no es coneixen les mesures per corregir el que denunciava la UE

"No hi ha hagut resposta", insisteix l'alcalde. Entretant, recorda, es va posar sobre la taula la polèmica proposta per tornar a ampliar l'aeroport. "Allò no suposava només una manca de compensacions sinó que implicava la destrucció del parc agrari", ha etzibat.

Demana que s'executi d'una vegada el pla especial de protecció del Delta del Llobregat i que es faci una auditoria ambiental per determinar quines accions cal dur a terme en aquest entorn. De la mateixa manera, reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que executi la inversió anunciada per a la millora dels aqüífers i "que no s'han materialitzat".