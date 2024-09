El Prat de Llobregat i Gavà comencen a sancionar els vehicles no aptes per circular per la ZBE

Aquest dilluns, primer dia feiner de setembre, el Prat de Llobregat i Gavà (Baix Llobregat) han començat a sancionar els turismes i motos no aptes per circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Així, en els dies laborables, de dilluns a divendres de 7 a 20 hores, només s'hi pot circular amb un vehicle no contaminant o tramitant una autorització o excepció al registre metropolità. Per contra, les sancions a furgonetes, camions i autobusos no començaran fins al 2025.

A la mateixa comarca, Viladecans, que també tenia previst començar a aplicar les sancions, ho farà en les pròximes setmanes un cop aprovi l'ordenança, pendent d'al·legacions. Sant Boi de Llobregat, que aquest dilluns s'ha sumat a la ZBE, i Cerdanyola del Vallès començaran a multar a partir de l'1 de gener de 2025.

El Prat de Llobregat, Gavà, Viladecans i Cerdanyola del Vallès es van sumar a la ZBE el passat 1 de juliol. Passats dos mesos de període informatiu, El Prat i Gavà han començat a sancionar aquest dilluns els vehicles sense distintiu ambiental que circulin pel municipi. Tot i que Viladecans també tenia previst començar a multar avui, unes al·legacions pendents de resoldre no han permès aprovar l'ordenança corresponent i la previsió és que es comenci a multar en les properes setmanes.

Al seu torn, Cerdanyola del Vallès, que va allargar sis mesos el període informatiu, i Sant Boi de Llobregat, que s'ha sumat aquest mes de setembre a la ZBE, començaran a sancionar els vehicles sense distintiu ambiental a partir de l'1 de gener de 2025.

Sancions de fins a 260 euros

L'incompliment de la normativa establerta a les ordenances dels municipis afectats per la ZBE Rondes de Barcelona preveu sancions econòmiques de 200 euros. Si la infracció es comet quan la Generalitat de Catalunya ha declarat un episodi de contaminació de l'aire, l'import de la multa és de 260 euros. Les àrees afectades en cadascun dels municipis de la ZBE es poden consultar a la web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, on també hi ha un cercador de matrícules per saber la classificació ambiental de cada vehicle.