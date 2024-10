Premis Ondas 2024: 'Col·lapse', 'Això no és Suècia' i Àngels Barceló, entre els guanyadors catalans

El programa de 3Cat Col·lapse, la periodista Àngels Barceló, l'actriu catalana d'adopció Mònica López i la sèrie de 3Cat i TVE Això no és Suècia han estat guardonats en l'edició d'aquest any dels populars Premis Ondas. En clau catalana, també s'ha distingit el documental Como cazar a un monstruo i el pòdcast d'investigació de 3Cat El mar. El mur. I Estopa han estat reconeguts en el vessant musical amb el Premi a la trajectòria.

Els premis també han atorgat un guardó especial a totes les emissores de ràdio d'Espanya l'any que es compleix el centenari de la primera emissió radiofònic a l'Estat. Els premis que atorguen el Grup Prisa i la Cadena SER s'entregaran el 14 de novembre al Gran Teatre del Liceu, a Barcelona.

En concret, l'espai que dirigeix Ricard Ustrell ha aconseguit el premi a Millor contingut de proximitat, mentre que la periodista Àngels Barceló ha rebut el guardó a la Trajectòria o millor tasca professional. L'actriu Mònica López ha estat distingida com a Millor intèrpret femenina pel paper que desenvolupa a la sèrie Rapa de Movistar +, mentre que Això no és Suècia, d'Aina Clotet i Marcel Borràs, ha aconseguit el guardó a Millor sèrie de comèdia.

A més, el projecte Como cazar a un monstruo, del youtuber i cineasta Carles Tamayo per a Prime Video, s'ha endut el premi a Millor documental o sèrie documental, mentre que el pòdcast d'investigació conduït per la periodista de Catalunya Ràdio Mercè Folch El mar. El mur ha obtingut el guardó a Millor programació especial. D'altra banda, el Millor pòdcast o programa d'emissió digital ha estat per La Ruina, dels catalans Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes.

"El mar. El mur", el pòdcast que dota d'identitat els desapareguts al mar i denuncia la inoperància i deixadesa del sistema que els hauria de protegir, rep un premi Ondas 2024. Dirigit per @FolchMerce i Anna Surinyach [@surianna] #ElMarElMurCatRàdiohttps://t.co/AMKYxqkza7 pic.twitter.com/j39frx1jsI — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) October 23, 2024

'La Revuelta' millor entreteniment i Estopa per la trajectòria

En clau estatal, altres premis que s'han entregat en el marc dels Ondas 2024 han estat per al programa La Revuelta de TVE com a Millor programa d'entreteniment de televisió o La Mesías com a Millor sèrie de drama. També els especials elaborats per TVE, ETB i La Sexta amb motiu del vintè aniversari de l'11-M, que han aconseguit el guardó a Millor programa d'actualitat o cobertura especial. A més, dins dels Ondas de música, Estopa i Los Chichos han estat reconeguts amb el Premi a la trajectòria, entre altres.