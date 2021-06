La premsa internacional avala els indults de Sánchez, però en recorda els riscos

La notícia dels indults concedits pel Govern de Pedro Sánchez a nou dels presos polítics catalans ha tingut un considerable ressò a la premsa internacional. La majoria de corresponsals coincideixen a senyalar que la mesura podria servir per reduir la tensió del conflicte polític a Catalunya i obrir noves vies a la seva resolució, però no passen per alt les crítiques del Partit Popular (PP) i Vox, per una banda, i d’una part de l’independentisme que reclama una amnistia general, per l’altra.

Espanya perdona a nou dirigents catalans pel seu paper en el fallit intent per la independència, ha titulat el canal estatunidenc CNN, que assenyala que la mesura no s’estén a l’expresident Carles Puigdemont, qui podria ser arrestat si torna a Catalunya. Aquest mitjà recull la resposta de la dreta assegurant que "els conservadors espanyols han carregat contra els indults, dient que afebleixen Espanya". La BBC incloia, a més, les declaracions de la presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La notícia del canal Al Jazeera, amb un to molt semblant al de la BBC, presentava les declaracions de Raül Romeva a Twitter ("no cedirem, amnistia i autodeterminacó!"). La CBC canadenca també destacava el caràcter "controvertit" dels indults en el seu mateix titular.



El portal rus RT escriu que "polítics independentistes han rebutjat l'intent de reconciliació com una maniobra política, afirmant que si Sánchez anés de debò amb la voluntat de fer passes endavant, el seu govern hauria concedit la plena amnistia a tots els implicats en l'esforç per assolir la independència el 2017, permetent-los retornar a la regió". "Catalunya: es troba el govern espanyol en la via de la reconciliació?", titula el portal FranceInfo.

A The New York Times, Nicholas Casey qualifica els indults "d’un pas important cap a l’apaivagament de tensions en un conflicte que ha dividit des de fa temps Espanya", però afegeix d’immediat que la mesura "ha donat peu a respostes enfrontades al moviment independentista" i significa "un risc" per al propi Sánchez. Casey considera també que Sánchez havia fet servir "un to conciliador" en el seu anunci que suposa "un canvi de les afirmacions passades, més orientades a la confrontació, realitzades pel govern contra els presoners". "Molts observadors, no obstant, assenyalen que per a un govern que busca congraciar-se amb Catalunya, el timing podria ser favorable", apunta The New York Times.



El diari britànic The Guardian recorda tant el caràcter "condicional" dels indults com que els polítics continuaran inhabilitats per exercir càrrecs públics, així com el caràcter "controvertit" de la mesura: "La decisió del primer ministre [espanyol] i les seves paraules tranquil·litzadores no han caigut bé als seus polítics rivals, que l’acusen d’hipocresia i de vendre’s a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), independentista, del suport de la qual depèn el seu govern en minoria al parlament".



L’alemany Süddeutsche Zeitung parla de tota una "declaració d’amor" de Sánchez a Catalunya i d’un "signe de reconciliació" que "hauria de permetre el restabliment del diàleg entre Barcelona i Madrid". La corresponsal d’aquest diari alemany, Karin Janker, es fa eco d’un editorial publicat a El Mundo que critica els indults com una "infàmia política" que no fa més que ajudar als "colpistes". L'article del corresponsal de Neues Deutschland, Ralf Streck, conté unes declaracions del diputat de L'Esquerra al Bundestag Andrej Hunko revelant la "forta resistència" del Govern espanyol a la publicació de l'informe del Consell d'Europa. Al debat, segons Hunko, "es va palesar que Espanya fa servir la justícia per a problemes polítics que només poden ser resolts políticament".



L’austríac Der Standard apunta a l’elecció de la data, no només per la gairebé coincidència amb la publicació de l’informe del Consell d’Europa, sinó perquè "el govern a Madrid possiblement vol evitar que l’alliberament dels nou separatistes catalans es converteixi en un esdeveniment mediàtic". Segons les notícies a la premsa espanyola, continua aquest diari, "podria ajudar al Govern espanyol el fet que l’exvicepresident Oriol Junqueras i els altres empresonats no hagin de tornar a la presó el proper dijous, coincidint amb Sant Joan".