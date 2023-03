A presó l'exentrenador de futbol del Perelló acusat d'agredir sexualment una jugadora amb discapacitat intel·lectual

El jutjat d'Instrucció número 3 de Tortosa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'exentrenador de futbol femení del CE Perelló (Baix Ebre). Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres l'home, de 42 anys, com a presumpte autor d'agressió sexual i assetjament a una jugadora del club amb discapacitat intel·lectual. La suposada agressió s'hauria produït el novembre passat a casa del detingut.

Segons ha denunciat la noia, d'uns 20 anys, l'exentrenador l'assetjava per quedar i la pressionava per veure's a casa d'ell. Finalment, ella hi va accedir. Allí, l'arrestat va insistir perquè consumís estupefaents, la va retenir i la va agredir sexualment. La víctima pateix una discapacitat intel·lectual i no ha denunciat els fets fins que l'home ha estat acomiadat.

En un comunicat emès aquest dijous a la nit, el Centre d'Esports Perelló explica que va acomiadar l'exentrenador de l'equip de futbol femení fa 15 dies "per motius esportius". L'entitat condemna els fets que ha denunciat una jugadora i ofereix el seu suport a la víctima i a l'equip del qual forma part.