Presó sense fiança per a l'acusat de matar la seva dona en llançar-la des d'un quart pis a Barcelona

La jutgessa ha ordenat l'ingrés a la presó sense fiança per a la parella d'una dona que va morir dilluns passat en caure des d'un quart pis al barri d'Horta-Guinardó de Barcelona, ​​davant dels indicis que va ser ell qui la va tirar daltabaix del balcó, en un nou cas de violència masclista. La titular del jutjat de Violència sobre la Dona número 4 imputa a l'home els possibles delictes d'homicidi, dos delictes de lesions a l'àmbit de violència sobre la dona i un delicte de violència habitual.

La jutgessa considera que en aquest moment processal els testimonis aporten "dades indiciàries que acrediten que no hi va haver una caiguda voluntària" per part de la víctima, sinó que, durant una discussió, l'investigat la va tirar per la terrassa. Justifica la interlocutòria de presó sense fiança en què, en cas de quedar en llibertat, l'investigat "pot intentar manipular els testimonis".

La interlocutòria indica que l'imputat B.I. va iniciar fa un any i mig una relació amb la víctima del feminicidi. El dia 17 d'agost del 2023, després d'una discussió, els Mossos es van personar al domicili i van veure que ella presentava múltiples esgarrapades i hematomes, encara que ella va afirmar que li ho havia fet a la platja. L'agressió no va ser denunciada per la dona, però van estar sis mesos sense tornar-se a veure. L'abril del 2024 van tornar a estar junts, es van prometre i ella se'n va anar a viure al domicili de l'home.

Tot i això, les agressions es van mantenir, segons una amiga de la víctima. Segons un altre testimoni, el 29 de maig la dona era a la terrassa i ell la va agafar i va ficar dins de l'habitatge, per després alçar la mà contra la víctima. Aquestes agressions són compatibles amb els hematomes que s'han identificat al cos de la víctima, que són anteriors al dia de la seva mort, encara que la dona tampoc no va interposar denúncia ni va anar a cap centre mèdic.

Els fets del dilluns

La nit del passat dilluns es va produir una altra discussió a la terrassa del domicili, en la qual diversos testimonis van sentir un fort cop, produït per la caiguda de la dona, que va morir a l'instant per traumatisme cranial. L'investigat va sortir corrent de l'habitatge, sense samarreta i en sabatilles, i va anar a casa del seu cosí, a uns 800 metres. Allà va ser localitzat per la policia, a qui va assegurar que feia dues hores que estava en aquella casa.

La versió va ser desmentida pels familiars de l'investigat, que van dir que l'home acabava d'arribar i que els va dir que la seva parella "s'havia llençat per la finestra". Altres testimonis van veure que, en baixar al carrer, l'home va aixecar el cap de la dona i no va demanar auxili per si encara estigués viva, ni va trucar a urgències. La mare de l'investigat és l'única testimoni que afirma que va veure la dona pujar a la barana, i assegura que va sortir corrent per aturar-la, juntament amb el seu fill.

Condemna i minut de silenci

El Departament d'Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de Barcelona han condemnat el feminicidi, mentre el consistori ha convocat també un minut de silenci aquest divendres al migdia. Aquest dimecres s'ha confirmat que es tracta d'un nou cas de violència masclista, sent aquesta la tretzena víctima de l'any, segons la conselleria. Dels 13 feminicidis, vuit víctimes són dones i cinc infants.