Presó sense fiança per a l'home que va atacar una dona i una nena amb sosa càustica a Sant Feliu de Guíxols



La causa està oberta per delictes de lesions i el jutjat manté l'ordre de protecció per a les víctimes. L'agressor, que va ser detingut aquest dimecres, no tenia antecedents, però l'agredida havia sol·licitat una ordre d'allunyament després de denunciar-lo per coaccions que va ser denegada.